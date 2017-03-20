Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ильин: «Матч против «Зенита» будет особенным для меня»

20 марта 2017, 17:58

Нападающий «Урала» Владимир Ильин подчеркнул, что матч 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» станет для него особенным событием. 21-летний игрок родился и вырос в Санкт-Петербурге и в юном возрасте являлся болельщиком сине-бело-голубых.

«За «Зенит» болел, естественно. Следил только за этой командой. Отец постоянно смотрел игры «Зенита». Помню, как первый раз пришел на «Петровский». Отец привел на игру с «Сатурном». «Зенит» выиграл 2:0. Не помню, кто забил, но хорошие впечатления остались.

До перехода в «Урал» мало чего знал о Екатеринбурге. Знал только, что большой город. Артур Нигматуллин, который раньше играл здесь, а сейчас выступает за «Тосно», сразу после моего перехода в «Урал» позвонил, поздравил, сказал, что здесь хороший город, хорошая команда. С Колей Марковым тоже пообщался на эту тему. Плюс еще с несколькими игроками. У всех было одно мнение, что Екатеринбург – это классный город.

Матча «Зенит» – «Урал» жду больше всего, конечно, это будет особенный матч. Хотя, для меня сейчас все матчи особенные, я каждый из них очень жду, ведь провожу первый сезон в Премьер-лиге. Каждый матч жду с нетерпением!» – сказал Ильин.

В текущем розыгрыше РФПЛ Ильин принял участие в двух встречах, отметившись одним голом. Также на его счету два гола в 23-х матчах за «Кубань» в текущем первенстве ФНЛ.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Ильин Владимир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+