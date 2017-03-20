Ильин: «Матч против «Зенита» будет особенным для меня»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин подчеркнул, что матч 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» станет для него особенным событием. 21-летний игрок родился и вырос в Санкт-Петербурге и в юном возрасте являлся болельщиком сине-бело-голубых.

«За «Зенит» болел, естественно. Следил только за этой командой. Отец постоянно смотрел игры «Зенита». Помню, как первый раз пришел на «Петровский». Отец привел на игру с «Сатурном». «Зенит» выиграл 2:0. Не помню, кто забил, но хорошие впечатления остались.

До перехода в «Урал» мало чего знал о Екатеринбурге. Знал только, что большой город. Артур Нигматуллин, который раньше играл здесь, а сейчас выступает за «Тосно», сразу после моего перехода в «Урал» позвонил, поздравил, сказал, что здесь хороший город, хорошая команда. С Колей Марковым тоже пообщался на эту тему. Плюс еще с несколькими игроками. У всех было одно мнение, что Екатеринбург – это классный город.

Матча «Зенит» – «Урал» жду больше всего, конечно, это будет особенный матч. Хотя, для меня сейчас все матчи особенные, я каждый из них очень жду, ведь провожу первый сезон в Премьер-лиге. Каждый матч жду с нетерпением!» – сказал Ильин.

В текущем розыгрыше РФПЛ Ильин принял участие в двух встречах, отметившись одним голом. Также на его счету два гола в 23-х матчах за «Кубань» в текущем первенстве ФНЛ.