Нойер пропустит матчи с Англией и Азербайджаном

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не сможет рассчитывать на голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в ближайших матчах бундестима. По информации Deutsche Welle, 30-летний страж ворот испытывает проблемы с икроножной мышцей. О сроках его восстановления пока не сообщается.

В среду, 22 марта, немцы в Дортмунде примут Англию в рамках товарищеской встречи. 26 марта, в воскресенье Германия в Баку сыграет против Азербайджана в отборе к ЧМ-2018.

Помимо Нойера в расположение команды вызваны вратари Бернд Лено («Байер») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона».