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    Нойер пропустит матчи с Англией и Азербайджаном

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не сможет рассчитывать на голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в ближайших матчах бундестима. По информации Deutsche Welle, 30-летний страж ворот испытывает проблемы с икроножной мышцей. О сроках его восстановления пока не сообщается.

    В среду, 22 марта, немцы в Дортмунде примут Англию в рамках товарищеской встречи. 26 марта, в воскресенье Германия в Баку сыграет против Азербайджана в отборе к ЧМ-2018.

    Помимо Нойера в расположение команды вызваны вратари Бернд Лено («Байер») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 17:41

      больней пропуск с азербайджаном ....

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 марта 2017, 16:29

      Главное, чтобы к началу апреля был в строю!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 марта 2017, 16:13

      Немцы и так машина. Нойер не потеря

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