Давыдов верил в победу над «Динамо»

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов считает, что его команда заслуживала победы в матче с «Динамо» в рамках первенства ФНЛ. Сама встреча завершилась ничейным счетом – 1:1.

«По такой игре мы должны были выигрывать, но пропустили обидный гол, недоработали в защите. В целом, исходя из удаления, это приятно, что сыграли ничью. Хотя я на протяжении всего матча был уверен, что мы победим. В первом тайме, кстати, был момент, когда судья не назначил пенальти – мне сзади наступили на ногу. Мы очень старались реабилитироваться за поражение «Динамо» в первом круге, отдали все силы, но не получилось.

То, что кричал на партнеров – это переполняли эмоции. Не хотел кричать, просто в некоторых моментах, и меня это тоже касается, нужно было действовать проще. Что касается желтой карточки, то я бы хотел извиниться перед Морозовым за опасный подкат. Но в конце я все-таки согнул ногу, чтобы не нанести ему травму. В итоге получил толчок, за это надо было удалять. Однако, повторюсь, я сам опасно шел и хочу за это извиниться.

Легионеры – хорошие ребята, но они еще молодые. Если им будут давать играть, они будут прибавлять. Конечно, мы им все помогаем, приняли их очень хорошо. Самбу похож на Промеса? Промес у нас такой один.

После игры в раздевалку заходил Федун, сказал, что тоже ждал от нас победы. Но я считаю, что «Динамо» – это хороший соперник и мы на их фоне смотрелись не хуже. Будем прибавлять и работать дальше, чтобы как можно выше подняться в таблице», – сказал после матча Давыдов.

После 27 туров «Спартак-2» занимает шестую строчку в первенстве ФНЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 18 очков.