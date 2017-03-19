Павлюченко сможет сыграть против «Анжи»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко в ближайшее время приступит к занятиям в общей тренировочной группе. Об этом сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

Напомним, что 35-летний форвард пропустил все игры команды после возобновления чемпионата.

«Рома еще два-три дня будет работать индивидуально с реабилитологом, а потом войдет в общую группу. У него есть небольшие проблемы с икроножной мышцей. Он получил травму еще в последней товарищеской игре на сборах», – сказал Тарханов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Павлюченко забил три гола в 16 матчах.