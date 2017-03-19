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    Павлюченко сможет сыграть против «Анжи»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко в ближайшее время приступит к занятиям в общей тренировочной группе. Об этом сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

    Напомним, что 35-летний форвард пропустил все игры команды после возобновления чемпионата.

    «Рома еще два-три дня будет работать индивидуально с реабилитологом, а потом войдет в общую группу. У него есть небольшие проблемы с икроножной мышцей. Он получил травму еще в последней товарищеской игре на сборах», – сказал Тарханов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Павлюченко забил три гола в 16 матчах.

    Источник: ТАСС

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    19.03.2017 12:40
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