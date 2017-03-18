РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

Было видно что Спартак подсел во втором тайме.Не хватило физики и креатива в центре...И конечно же фирменная спартаковская "фишка"-бардак в обороне не дали победить красно-белым.Локо же Закрывшись в первом тайме и поймавши свой шанс,успешно засушил игру во втором тайме.В общем результат вполне закономерен.
В центральном матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1. На гол Ари, который стал для бразильца седьмым в седьмой встрече против красно-белых, гости ответили точным ударом Квинси Промеса.
Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея девятиочковое преимущество над ЦСКА и «Зенитом». Однако оба конкурента имеют по одной игре в запасе. «Локомотив» же набрал 27 очков и остался на 10-й позиции.
Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 63), Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Ал. Миранчук, Ари.
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.
Предупреждения: Игнатьев, 34; Фернандеш, 70; Ари, 84 – Фернандо, 29; Ещенко, 79.