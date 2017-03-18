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РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

18 марта 2017, 18:26
33

В центральном матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1. На гол Ари, который стал для бразильца седьмым в седьмой встрече против красно-белых, гости ответили точным ударом Квинси Промеса.

Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея девятиочковое преимущество над ЦСКА и «Зенитом». Однако оба конкурента имеют по одной игре в запасе. «Локомотив» же набрал 27 очков и остался на 10-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 63), Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Ал. Миранчук, Ари.

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Игнатьев, 34; Фернандеш, 70; Ари, 84 – Фернандо, 29; Ещенко, 79.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (33)
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4agaaa
1489850837
Хороший матч!!! Спасибо сопернику за отличную игру!
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vinsent
1489850922
бляяяяяять ка противно слушать арастумяна.... сука хуже орлова
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oyabun
1489851067
Матч хороший, результат неважный. Пока игра Спартака разочаровывает. Начали хорошо в матче с Краснодаром, а дальше очень натужно и безрадостно.
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shurik45
1489851276
1-1 в пользу ЦСКА. Миранчук должен был решать ,но попал в ногу защитника. Передачи на Денисова ,на фланг,снова все доходили до адресата.
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Мары
1489851356
Равная игра, с некоторым преимуществом красно белых. Игра, украшение тура. Однозначно.
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Сармат Ростов
1489851591
Конечно, жаль, что не победили. Но это дерби. "Спартаку" - победы в следующем туре !!!
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--Сергей--
1489851817
Интересно Зенит пятнашку заплатит игрокам Локо или зажмет?!
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marslond
1489853494
Счёт по игре, вполне прогнозируемый результат
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Алекс Таранов
1489856470
спартак проиграет ещё не одной команде... вот тогда будет интрига...
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BatmanIsJesus
1489857876
Хороший матч! Локомотив достойно смотрелся, отметил бы Игнатьева и Ари, жаль, что Чорлука не доиграл. В Спартаке в защите, не то что бы проходной двор, но калитку забыли закрыть. Матч динамичный, мне понравился. Спасибо Локомотиву за достойную игру. Чорлуке здоровья. Не своё мне кажется место занимаете. Спартак молодцы, боролись. Надеюсь с Зенитом и Цска увезём 6 очков. Верим в Спартак!
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