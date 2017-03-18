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    РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

    В центральном матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1. На гол Ари, который стал для бразильца седьмым в седьмой встрече против красно-белых, гости ответили точным ударом Квинси Промеса.

    Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, имея девятиочковое преимущество над ЦСКА и «Зенитом». Однако оба конкурента имеют по одной игре в запасе. «Локомотив» же набрал 27 очков и остался на 10-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

    Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 63), Михалик, Игнатьев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Ал. Миранчук, Ари.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Джано (Попов, 70), Самедов, Промес, Зе Луиш.

    Предупреждения: Игнатьев, 34; Фернандеш, 70; Ари, 84 – Фернандо, 29; Ещенко, 79.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 18:26
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 марта 2017, 20:29

      Было видно что Спартак подсел во втором тайме.Не хватило физики и креатива в центре...И конечно же фирменная спартаковская "фишка"-бардак в обороне не дали победить красно-белым.Локо же Закрывшись в первом тайме и поймавши свой шанс,успешно засушил игру во втором тайме.В общем результат вполне закономерен.

      2
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      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 18 марта 2017, 20:24

      Хороший матч! Локомотив достойно смотрелся, отметил бы Игнатьева и Ари, жаль, что Чорлука не доиграл. В Спартаке в защите, не то что бы проходной двор, но калитку забыли закрыть. Матч динамичный, мне понравился. Спасибо Локомотиву за достойную игру. Чорлуке здоровья. Не своё мне кажется место занимаете. Спартак молодцы, боролись. Надеюсь с Зенитом и Цска увезём 6 очков. Верим в Спартак!

      2
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 18 марта 2017, 20:01

      спартак проиграет ещё не одной команде... вот тогда будет интрига...

      3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 18 марта 2017, 19:11

      Счёт по игре, вполне прогнозируемый результат

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 18:53

      по 15 заработали, а Ари отдельно в тройне

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 18 марта 2017, 18:43

      Интересно Зенит пятнашку заплатит игрокам Локо или зажмет?!

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель > --Сергей-- 18 марта 2017, 18:53

      а сколько милионов бабушек спасено от мажорсва газпрёма)

      0
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 > --Сергей-- 18 марта 2017, 18:55

      Справедливее будет по пятнашке игрокам Локомотива и по пятнашке игрокам Спартака

      -1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 18 марта 2017, 18:42

      да и джано сегодя не играл ! надо было попова сразу ставить !

      -1
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > vladimir63 18 марта 2017, 19:11

      Да после того как Джано поменяли у Спартака игра вообще развалилась на некоторое время. Если бы не Самедов кривоногий, Джано был бы автрором голевой передачи. А поменяли его, потому что с физикой как обычно проблемы.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 18 марта 2017, 18:40

      защита у спартака чудила много !

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 марта 2017, 18:39

      Конечно, жаль, что не победили. Но это дерби. "Спартаку" - победы в следующем туре !!!

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 18:35

      Равная игра, с некоторым преимуществом красно белых.
      Игра, украшение тура.
      Однозначно.

      -1
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