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    Зидан: «Могу только посмеяться над словами, что шары на жеребьевки были нагреты»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что на данной стадии действующий победитель турнира встретится с «Баварией».

    «Мы знаем, что это будет сложное противостояние. На поле будет жарко. Постараемся хорошо провести встречи и победить. Нагретые шары на жеребьевке? Могу только посмеяться. Мы знаем, что такого не бывает. Меня вдохновляет возможность победы в Примере и Лиге чемпионов. В главном еврокубке нам достался очень сильный и сложный соперник», – сказал Зидан.

    Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

    Источник: Twitter

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    17.03.2017 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 марта 2017, 20:21

      Сумасшедшие 15 дней для "Реала"!
      8 апреля: "Реал" - "Атлетико"
      12 апреля: "Бавария" - "Реал"
      18 апреля: "Реал" - "Бавария"
      23 апреля: "Реал" - "Барселона"

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko > ЧИНГИСХАН 90 17 марта 2017, 21:18

      +

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > ЧИНГИСХАН 90 23 марта 2017, 10:42

      нифига себе

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > ЧИНГИСХАН 90 24 марта 2017, 11:31

      Реал - Бавария 19.04
      + 16.04 со Спортингом.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 марта 2017, 19:44

      Где фанаты нытики? Школа.

      Посмотрим на ваш Реал теперь, увидим как проебем !!

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      Рейтинг: +71

      besk 17 марта 2017, 18:52

      После жеребьевки шары были нагреты у Зидана и Ко)))))

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