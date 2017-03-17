Зидан: «Могу только посмеяться над словами, что шары на жеребьевки были нагреты»

Сумасшедшие 15 дней для "Реала"!
8 апреля: "Реал" - "Атлетико"
12 апреля: "Бавария" - "Реал"
18 апреля: "Реал" - "Бавария"
23 апреля: "Реал" - "Барселона"
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что на данной стадии действующий победитель турнира встретится с «Баварией».
«Мы знаем, что это будет сложное противостояние. На поле будет жарко. Постараемся хорошо провести встречи и победить. Нагретые шары на жеребьевке? Могу только посмеяться. Мы знаем, что такого не бывает. Меня вдохновляет возможность победы в Примере и Лиге чемпионов. В главном еврокубке нам достался очень сильный и сложный соперник», – сказал Зидан.
Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.