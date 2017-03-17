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  • Зидан: «Могу только посмеяться над словами, что шары на жеребьевки были нагреты»

Зидан: «Могу только посмеяться над словами, что шары на жеребьевки были нагреты»

17 марта 2017, 17:38
6

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что на данной стадии действующий победитель турнира встретится с «Баварией».

«Мы знаем, что это будет сложное противостояние. На поле будет жарко. Постараемся хорошо провести встречи и победить. Нагретые шары на жеребьевке? Могу только посмеяться. Мы знаем, что такого не бывает. Меня вдохновляет возможность победы в Примере и Лиге чемпионов. В главном еврокубке нам достался очень сильный и сложный соперник», – сказал Зидан.

Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Реал Бавария Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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besk
1489765968
После жеребьевки шары были нагреты у Зидана и Ко)))))
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Mr Abdullaev
1489769042
Где фанаты нытики? Школа. Посмотрим на ваш Реал теперь, увидим как проебем !!
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ЧИНГИСХАН 90
1489771292
Сумасшедшие 15 дней для "Реала"! 8 апреля: "Реал" - "Атлетико" 12 апреля: "Бавария" - "Реал" 18 апреля: "Реал" - "Бавария" 23 апреля: "Реал" - "Барселона"
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