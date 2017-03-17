Анчелотти: «Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» будут особенными для него. Напомним, итальянский специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

«Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь их. Конечно, я хорошо знаком с командой и их тренером. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но со всеми будет тяжело играть. «Реал» – действующий победитель турнира. Это невероятная команда с великолепными игроками и тренером», – сказал Анчелотти.

Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.