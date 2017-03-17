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    Анчелотти: «Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» будут особенными для него. Напомним, итальянский специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

    «Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь их. Конечно, я хорошо знаком с командой и их тренером. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но со всеми будет тяжело играть. «Реал» – действующий победитель турнира. Это невероятная команда с великолепными игроками и тренером», – сказал Анчелотти.

    Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

    Источник: Facebook.com

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    17.03.2017 15:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 марта 2017, 17:32

      Ну Папа Карло докажи Пересу что увольняя тебя после выигрыша 10ого Кубка ЛЧ он сделал большую ошибку! Вынеси Реал ибо иногда корона ее ей же самой мешает )))

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 16:09

      Верим, Папа Карло, в тебя и в команду!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2017, 16:05

      Примета.
      Тот,кто не произносит вслух прилагательное "особенный"..
      Всегда остаётся Победителем.
      Просто.Победителем.

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