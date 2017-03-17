Анчелотти: «Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь»

Ну Папа Карло докажи Пересу что увольняя тебя после выигрыша 10ого Кубка ЛЧ он сделал большую ошибку! Вынеси Реал ибо иногда корона ее ей же самой мешает )))
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» будут особенными для него. Напомним, итальянский специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.
«Матчи с «Реалом» будут для меня особенными. Жду-не дождусь их. Конечно, я хорошо знаком с командой и их тренером. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но со всеми будет тяжело играть. «Реал» – действующий победитель турнира. Это невероятная команда с великолепными игроками и тренером», – сказал Анчелотти.
Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.