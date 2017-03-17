Промес вызван в расположение сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вызван в расположение сборной Голландии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 голландцы проведут матч против Болгарии. Встреча состоится 25 марта. Кроме того, 28 марта оранжевые в товарищеской игре встретятся с Италией.

Отметим, что Промес выступает за сборную Голландии с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, записав в актив шесть голов и шесть результативных передач.