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    Промес вызван в расположение сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вызван в расположение сборной Голландии, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Напомним, в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 голландцы проведут матч против Болгарии. Встреча состоится 25 марта. Кроме того, 28 марта оранжевые в товарищеской игре встретятся с Италией.

    Отметим, что Промес выступает за сборную Голландии с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, записав в актив шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    17.03.2017 15:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 17 марта 2017, 18:38

      Только без травм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:05

      Давай Квинси, наводи там шороху.
      Главное без травм.

      -2
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