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    Гаджиев: «Административный ресурс «Зенита» позволяет продавливать выгодные для него решения»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что причиной поражения «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ было не судейство. Напомним, пермяки одержали победу со счетом 1:0, а судья матча Евгений Турбин допустил ряд ошибок.

    «Зенит» — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор. Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьезными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?

    Можно перечислить массу случаев далекого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда «Шинник» вылетал из Премьер-лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил «Крыльями»

    Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной — это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, — а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет! Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортеров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально — молчание ведь знак согласия», – сказал специалист.

    «Амкар» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2017 12:13
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:13

      Гаджи мужик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      порт 16 марта 2017, 17:46

      Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор.
      ============================
      Конечно разговор был бы другой. Гаджиев бы орал на каждом углу, что судьи боятся больших клубов, и поэтому им помогают.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 16 марта 2017, 16:29

      Зенит показал как умеет играть в Лиги Европы.... Когда они в гостях падали полтора часа... ожидая штрафные да пенальти... а их все не давали и не давали.. Честно я болел за них.... но было просто противно смотреть их футбол...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 16 марта 2017, 16:20

      Верно сказано.Мешки с баблом,а не футболисты.А с такими темами,раздули хрень полную, плакать еще пол года будут,то еще и мешки с гавном.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2017, 14:21

      Согласен дело говорит, только обдолбанный со слюной на губах фанат будет утверждать обратное.

      Прошлом году Спартаку в Ростове два гола засчитали на тоненьком офсайде сколько ору было? В этом году когда Спартак играл с Зенитом так накипешивали, что потом в матче с Ростовом последнего просто нафиг засудили.
      Вот с Зенитом косяк случился так сразу кипешь подняли. Банальное давление на судей, чтобы они всегда боялись свистнуть не в ту сторону если это даже правильно.

      Ростов в начале треть сезона красными карточками душили и что хоть какая то гнида на верху тявкнула? хрен там. А как в Еврокубках выступать, так Ростов- Мужики, Ростов выступит достойно.

      Единственно в этом случае с Зенитом, судьи тоже косячники, признать надо было ошибки, а то типа все красавчики, отработали на пятерку.

      1
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 16 марта 2017, 14:07

      Конечно,херня-то какая,подумаешь 2 чистых не засчитанных гола и не назначенный пенальти. А как своим ресурсом мы "продавили" Турбина, ай-я-я-й.
      Выиграли бы - значит купили,а если проиграли,значит играть не умеем. Выгодная позиция для дегенератов

      2
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      ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak > GoldPlayFIFARus9 16 марта 2017, 16:32

      Там не было никакого пенальти )))

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 марта 2017, 14:07

      Сколько можно эту тему мусолить? Забыть и двигаться дальше. Вот только вверх или вниз, время покажет...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +222

      Зэб > Bivaliy67 16 марта 2017, 14:43

      Верно говориш

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2017, 13:26

      а чем недоволен этот аксакал?, команда выиграла, но попистеть то хоцца

      -3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Garrincha58 16 марта 2017, 13:28

      прав Гаджиев... а ты чем недоволен х...плет ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 84aivengo 16 марта 2017, 13:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      отсоси ган-он

      -7
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 16 марта 2017, 12:47

      Все верно! Гаджиеву и Амкару удачи!

      3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:34

      было есть и будет - никуда от этого не денемся

      1
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