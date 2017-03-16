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  • Гаджиев: «Административный ресурс «Зенита» позволяет продавливать выгодные для него решения»

Гаджиев: «Административный ресурс «Зенита» позволяет продавливать выгодные для него решения»

16 марта 2017, 12:13
22

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что причиной поражения «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ было не судейство. Напомним, пермяки одержали победу со счетом 1:0, а судья матча Евгений Турбин допустил ряд ошибок.

«Зенит» — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор. Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьезными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?

Можно перечислить массу случаев далекого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда «Шинник» вылетал из Премьер-лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил «Крыльями»

Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной — это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, — а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет! Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортеров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально — молчание ведь знак согласия», – сказал специалист.

«Амкар» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Шинник Крылья Советов Халк Гаджиев Гаджи Турбин Евгений
Комментарии (22)
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Павелий
1489655828
Миллера и Митрофанова - на лесоповал!
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Робинзон
1489655885
по делу сказал .
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kanav67
1489656421
Не надо далеких и абстрактных примеров. В этом сезоне было два матча Зенит-Ростов и Зенит-Спартак, где судейство было вопиющим. Кстати Каррера не сказал ни слова. Представляю сколько соплей вылил бы Луческу, если так судили против Зенита! Вот в чем разница между настоящим тренером и цыганом!
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B.G.
1489657640
Все верно! Гаджиеву и Амкару удачи!
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Garrincha58
1489659983
а чем недоволен этот аксакал?, команда выиграла, но попистеть то хоцца
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GoldPlayFIFARus9
1489662459
Конечно,херня-то какая,подумаешь 2 чистых не засчитанных гола и не назначенный пенальти. А как своим ресурсом мы "продавили" Турбина, ай-я-я-й. Выиграли бы - значит купили,а если проиграли,значит играть не умеем. Выгодная позиция для дегенератов
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bringing
1489670444
Верно сказано.Мешки с баблом,а не футболисты.А с такими темами,раздули хрень полную, плакать еще пол года будут,то еще и мешки с гавном.
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Sky Spartak
1489670972
Зенит показал как умеет играть в Лиги Европы.... Когда они в гостях падали полтора часа... ожидая штрафные да пенальти... а их все не давали и не давали.. Честно я болел за них.... но было просто противно смотреть их футбол...
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порт
1489675619
Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор. ============================ Конечно разговор был бы другой. Гаджиев бы орал на каждом углу, что судьи боятся больших клубов, и поэтому им помогают.
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Мары
1489691600
Гаджи мужик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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