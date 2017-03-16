Коркут поздравил «Атлетико» и Облака с успехом

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут отметил игру Яна Облака в составе «Атлетико», которая позволила испанцам пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Атлетико» и Облаку, который сделал несколько превосходных сейвов. Моя команда играла хорошо, мы создавали моменты. В одном эпизоде у нас было сразу четыре возможности для взятия ворот, но мы так и не смогли забить.

Главное, что команда сделала шаг в правильном направлении. Это уже не похоже на предыдущие матчи. Нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Коркут.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

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