Семину грозит дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам собрания КДК РФС. Специалист получил наказание за выход за пределы технической зоны в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

В случае, если нарушение повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей. Помимо этого, железнодорожники получили штраф в разме 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.