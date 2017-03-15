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  • Семину грозит дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны

Семину грозит дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны

15 марта 2017, 19:49
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам собрания КДК РФС. Специалист получил наказание за выход за пределы технической зоны в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

В случае, если нарушение повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей. Помимо этого, железнодорожники получили штраф в разме 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (13)
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B.G.
1489597108
обложили, ЛОКО, штрафами...тцуко!
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srg38
1489597262
он вышел когда какой то игрок Краснодара ни с того ни с сего взял мяч в руки и упал на газон ( его никто не трогал) тем самым остановив игру ( это было в конце матча когда Локо уже летел 1-2) и ему даже желтую не показали!!! потом еще врачи вышли и тд и тп. Ясное дело у Палыча бомбануло, итак ведь игру остановили, подумаешь вышел на метр на поле) 88' Хитрец Окриашвили! Неудачно оступился на газоне, повредив колено, но при этом схватил руками мяч, не отдавая его железнодорожникам. В бешенстве Семин едва не выбегает на поле!
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Аид666
1489598192
"В случае, если нарушение повторится, Семина могут дисквалифицировать" А если читать заголовок - то уже дисквалификация как будто светит... Может на курсы уже отправите авторов новостей?
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CyPOBbIiXaH
1489598910
надо и побольше дать дисквалификацию
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bringing
1489601057
Дебилы
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Измайловский Кочегар
1489609465
Какие три матча? Он, что, к чужим воротам подходил?
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SERG63
1489642005
КДК боготеет....... еще и работает.......
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LokoGoGo
1489645207
А вот Сампаоли наверное просто заранее платит в КДК )
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ijgjr
1489656215
законы драконские - можно подумать государственную границу пересек
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ijgjr
1489656423
не хило КДК из воздуха деньги делают - нанял человек десять на матч шабашников и пусть вопят а ты штрафуй
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