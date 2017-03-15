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    Семину грозит дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам собрания КДК РФС. Специалист получил наказание за выход за пределы технической зоны в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

    В случае, если нарушение повторится, Семина могут дисквалифицировать на срок до трех матчей. Помимо этого, железнодорожники получили штраф в разме 90 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

    «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: РФС

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    15.03.2017 19:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:27

      не хило КДК из воздуха деньги делают - нанял человек десять на матч шабашников и пусть вопят а ты штрафуй

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:23

      законы драконские - можно подумать государственную границу пересек

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 марта 2017, 09:20

      А вот Сампаоли наверное просто заранее платит в КДК )

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 16 марта 2017, 08:26

      КДК боготеет....... еще и работает.......

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 марта 2017, 23:24

      Какие три матча? Он, что, к чужим воротам подходил?

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 15 марта 2017, 21:04

      Дебилы

      1
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:28

      надо и побольше дать дисквалификацию

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 21:53

      Да нет, просто ты свой мозг за зиму застудил.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 марта 2017, 20:16

      "В случае, если нарушение повторится, Семина могут дисквалифицировать"
      А если читать заголовок - то уже дисквалификация как будто светит... Может на курсы уже отправите авторов новостей?

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 марта 2017, 20:01

      он вышел когда какой то игрок Краснодара ни с того ни с сего взял мяч в руки и упал на газон ( его никто не трогал) тем самым остановив игру ( это было в конце матча когда Локо уже летел 1-2) и ему даже желтую не показали!!! потом еще врачи вышли и тд и тп. Ясное дело у Палыча бомбануло, итак ведь игру остановили, подумаешь вышел на метр на поле)

      88' Хитрец Окриашвили! Неудачно оступился на газоне, повредив колено, но при этом схватил руками мяч, не отдавая его железнодорожникам. В бешенстве Семин едва не выбегает на поле!

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > srg38 16 марта 2017, 21:59

      смотрел матч...а не когда Денисов аут пытался бросить?) и Сёмин помешал?)

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 15 марта 2017, 19:58

      обложили, ЛОКО, штрафами...тцуко!

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