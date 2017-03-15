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  • Муравьев: «У половины игроков «Динамо» зарплата не соответствует уровню игры. Это просто катастрофа»

Муравьев: «У половины игроков «Динамо» зарплата не соответствует уровню игры. Это просто катастрофа»

15 марта 2017, 14:01
8

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в команде. По словам Муравьева, многие игроки бело-голубых получают заработную плату, которая не соответствует их текущему уровню.

— «Динамо» лидирует в ФНЛ, но ощущения, что в клубе все благополучно, нет ни у кого. Какая сегодня задача номер один в вашей работе?

— Разгрузка зарплатной ведомости. Это просто катастрофа.

— Все ужасно?

— У нас полкоманды игроков, у которых зарплата не соответствует уровню игры. Я как-то разговаривал с одним агентом. Он поинтересовался, какая у кого из игроков «Динамо» зарплата. Когда я назвал ему суммы, он переспросил: «Куда я обратился – в «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»?»

— А что с Погребняком?

— Ситуация непростая. Если я вижу в разгрузке ведомости свою основную задачу, то несложно предположить, наверное, что мы беседовали уже не один раз. На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры с Павлом по изменению условий сотрудничества.

— А были футболисты, которые соглашались на снижение зарплаты?

— Конечно. С теми же, кто нам нужен, мы уже пересмотрели условия контрактов. Многие пошли на серьезные изменения в условиях.

— Что может двигать людьми, чтобы они добровольно соглашались на снижение зарплаты?

— Некоторые реально оценивают ситуацию на рынке и свою востребованность на нем. Идет переоценка ценностей. Есть люди, которые понимают, что их заработная плата не соответствует их текущему уровню.

Напомним, что после 26-ти туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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FanatSerj
1489576188
Самое забавное, что те кто играет соглашаются на меньшею ЗП, а те кто и на скамейки даже толком не сидит или быстро свалили в другой клуб в аренду, те хрен рубля скинут. ФНЛ показал кто футболист, а кто говно.
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Александр Домаза
1489576817
слишком много вы хотите
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Мары
1489577908
Самое смешное это то, что как раз в Динамо то сейчас реально оценивают свою игру и свои способности.А где нибудь к осени уже в вышке предстанет команда полностью сбалансированная и живущая по аппетиту.А остальные клубы РФПЛ будут продолжать петь песни о главном про уровень игры и несоответствие зарплат.
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kykyi
1489578452
А кто подписывал контракты со стороны Динамо, не Муравьев? Вначале подписывал, теперь удивляется, странно.
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Nikiforof
1489581494
Павлику пофиг на ваши разговоры - переговоры. Но данная ситуация полностью отражает проблему современного футбола - нет денег нет результата. Про завышенные зарплаты речь к нашему супер лимиту который как бы должен нам взрастить молодое поколение мародон и батистут.
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Tostao
1489588558
Спасибо Ротенбергу с Аджоевым и физруку Кобелеву.
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Diman0083
1489640965
Ситуация с Денисовым вообще идиотская. За команДу он не играет, а часть зарплаты мы ему платим! За что товарищи? Когда вылетели из РФПЛ, что то он не горел желанием остаться в команДе, вот тогда надо было решать вопрос.
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xapaycm
1489703227
Мне кажется, у половины игроков в России уровень зарплаты не соответствует уровню игры.
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