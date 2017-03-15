Муравьев: «У половины игроков «Динамо» зарплата не соответствует уровню игры. Это просто катастрофа»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в команде. По словам Муравьева, многие игроки бело-голубых получают заработную плату, которая не соответствует их текущему уровню.

— «Динамо» лидирует в ФНЛ, но ощущения, что в клубе все благополучно, нет ни у кого. Какая сегодня задача номер один в вашей работе?

— Разгрузка зарплатной ведомости. Это просто катастрофа.

— Все ужасно?

— У нас полкоманды игроков, у которых зарплата не соответствует уровню игры. Я как-то разговаривал с одним агентом. Он поинтересовался, какая у кого из игроков «Динамо» зарплата. Когда я назвал ему суммы, он переспросил: «Куда я обратился – в «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»?»

— А что с Погребняком?

— Ситуация непростая. Если я вижу в разгрузке ведомости свою основную задачу, то несложно предположить, наверное, что мы беседовали уже не один раз. На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры с Павлом по изменению условий сотрудничества.

— А были футболисты, которые соглашались на снижение зарплаты?

— Конечно. С теми же, кто нам нужен, мы уже пересмотрели условия контрактов. Многие пошли на серьезные изменения в условиях.

— Что может двигать людьми, чтобы они добровольно соглашались на снижение зарплаты?

— Некоторые реально оценивают ситуацию на рынке и свою востребованность на нем. Идет переоценка ценностей. Есть люди, которые понимают, что их заработная плата не соответствует их текущему уровню.

Напомним, что после 26-ти туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь очков.