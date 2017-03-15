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    Муравьев: «У половины игроков «Динамо» зарплата не соответствует уровню игры. Это просто катастрофа»

    Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в команде. По словам Муравьева, многие игроки бело-голубых получают заработную плату, которая не соответствует их текущему уровню.

    — «Динамо» лидирует в ФНЛ, но ощущения, что в клубе все благополучно, нет ни у кого. Какая сегодня задача номер один в вашей работе?

    — Разгрузка зарплатной ведомости. Это просто катастрофа.

    — Все ужасно?

    — У нас полкоманды игроков, у которых зарплата не соответствует уровню игры. Я как-то разговаривал с одним агентом. Он поинтересовался, какая у кого из игроков «Динамо» зарплата. Когда я назвал ему суммы, он переспросил: «Куда я обратился – в «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»?»

    — А что с Погребняком?

    — Ситуация непростая. Если я вижу в разгрузке ведомости свою основную задачу, то несложно предположить, наверное, что мы беседовали уже не один раз. На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры с Павлом по изменению условий сотрудничества.

    — А были футболисты, которые соглашались на снижение зарплаты?

    — Конечно. С теми же, кто нам нужен, мы уже пересмотрели условия контрактов. Многие пошли на серьезные изменения в условиях.

    — Что может двигать людьми, чтобы они добровольно соглашались на снижение зарплаты?

    — Некоторые реально оценивают ситуацию на рынке и свою востребованность на нем. Идет переоценка ценностей. Есть люди, которые понимают, что их заработная плата не соответствует их текущему уровню.

    Напомним, что после 26-ти туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 14:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 17 марта 2017, 01:27

      Мне кажется, у половины игроков в России уровень зарплаты не соответствует уровню игры.

      2
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 16 марта 2017, 08:09

      Ситуация с Денисовым вообще идиотская. За команДу он не играет, а часть зарплаты мы ему платим! За что товарищи? Когда вылетели из РФПЛ, что то он не горел желанием остаться в команДе, вот тогда надо было решать вопрос.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 марта 2017, 17:35

      Спасибо Ротенбергу с Аджоевым и физруку Кобелеву.

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 15 марта 2017, 15:38

      Павлику пофиг на ваши разговоры - переговоры. Но данная ситуация полностью отражает проблему современного футбола - нет денег нет результата.
      Про завышенные зарплаты речь к нашему супер лимиту который как бы должен нам взрастить молодое поколение мародон и батистут.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 марта 2017, 14:47

      А кто подписывал контракты со стороны Динамо, не Муравьев? Вначале подписывал, теперь удивляется, странно.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 14:38

      Самое смешное это то, что как раз в Динамо то сейчас реально оценивают свою игру и свои способности.А где нибудь к осени уже в вышке предстанет команда полностью сбалансированная и живущая по аппетиту.А остальные клубы РФПЛ будут продолжать петь песни о главном про уровень игры и несоответствие зарплат.

      -3
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 15 марта 2017, 14:20

      слишком много вы хотите

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 марта 2017, 14:09

      Самое забавное, что те кто играет соглашаются на меньшею ЗП, а те кто и на скамейки даже толком не сидит или быстро свалили в другой клуб в аренду, те хрен рубля скинут. ФНЛ показал кто футболист, а кто говно.

      2
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