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    Долматов подписал контракт с ЦСКА не глядя

    Известный российский специалист Олег Долматов, вернувшийся в ЦСКА на пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы армейцев, рассказал о том, как получил это предложение.

    – Вы вернулись в ЦСКА спустя почти 17 лет. От кого исходила инициатива возвращения в клуб?

    – От руководства ЦСКА. Я, конечно, сразу согласился.

    – Что входит в ваши обязанности?

    – Знакомлюсь с командой, школой. У нас есть специальное тактическое занятие, на котором с тренерами обсуждаем игры, различные варианты схем, ошибки и так далее. Когда необходимо, помогаю молодежной команде. Иногда Саша Гришин (главный тренер армейской молодежки) ко мне обращается.

    – На какой срок рассчитан контракт?

    – Я даже не знаю. Подписал, и все.

    – В клубе остались люди, с которыми вы раньше уже работали. Как они восприняли ваше возвращение?

    – Да, действительно, в коллективе достаточно много ребят, с которыми я работал: это и Гришин, и Варламов, и Минько, и Корнаухов... Приняли нормально. Но и остальных я тоже знаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 марта 2017, 13:01

      С Возвращением!!!!! Удачи

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