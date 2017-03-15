Долматов подписал контракт с ЦСКА не глядя

Известный российский специалист Олег Долматов, вернувшийся в ЦСКА на пост координатора молодежной команды и старших возрастов школы армейцев, рассказал о том, как получил это предложение.

– Вы вернулись в ЦСКА спустя почти 17 лет. От кого исходила инициатива возвращения в клуб?

– От руководства ЦСКА. Я, конечно, сразу согласился.

– Что входит в ваши обязанности?

– Знакомлюсь с командой, школой. У нас есть специальное тактическое занятие, на котором с тренерами обсуждаем игры, различные варианты схем, ошибки и так далее. Когда необходимо, помогаю молодежной команде. Иногда Саша Гришин (главный тренер армейской молодежки) ко мне обращается.

– На какой срок рассчитан контракт?

– Я даже не знаю. Подписал, и все.

– В клубе остались люди, с которыми вы раньше уже работали. Как они восприняли ваше возвращение?

– Да, действительно, в коллективе достаточно много ребят, с которыми я работал: это и Гришин, и Варламов, и Минько, и Корнаухов... Приняли нормально. Но и остальных я тоже знаю.