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    Бернарду Силва: «В матче с «Сити» нужно найти правильный баланс»

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва рассказал за счет чего его команда может добиться успеха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Пока мы проигрываем в два мяча и понимаем, что будет нелегко. Нам противостоит топ-клуб, но мы знаем, что способны пройти дальше. Если сыграем хорошо и весь матч будем сохранять концентрацию, то сможем добиться успеха.

    Нужно сыграть организованно и, конечно, необходимо атаковать. Кроме того, надо сохранять хладнокровие. Если сразу же понесемся вперед сломя голову, то можем пропустить 2-3 гола, и на этом все закончится. Нужно найти правильный баланс.

    Не думаю, что у нас сильнейшая атака в мире. Мы забиваем много голов, но есть команды с атакой посильнее, например, «Барселона», «Реал» или «Бавария». Мы молоды и должны прогрессировать, если хотим стать лучшей атакой в мире», – считает футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени. В первом матче был зафиксирован счет 3:5.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 07:42
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