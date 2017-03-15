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    Болельщики «Зенита» создали петицию, потребовав отстранить Турбина и уволить Будогосского

    Болельщики «Зенита» создали петицию, в которой потребовали отстранить от обслуживания матчей главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» 0:1) Евгения Турбина. Кроме того, поклонники сине-бело-голубых настаивают на том, чтобы РФС отправил в отставку с занимаемой должности главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

    В настоящее время под петицией подписались более 400 человек.

    «Мы, болельщики ФК «Зенит», возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит». Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча «Амкар» – «Зенит», а именно:

    1) незасчитанный гол на седьмой минуте встречи;

    2) незасчитанный гол Артeма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;

    3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот «Амкара» на 66-й минуте.

    Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина», – говорится в тексте петиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 01:20
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 марта 2017, 19:58

      Хочу создать петицию, чтобы отстранить всех болел Зенита. Кто за?

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 15 марта 2017, 19:20

      И это они еще нас обвиняли, когда мы указывали на ошибки судьи в матче в Питере xD

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2017, 19:02

      То ли дело письмо 14-и.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 марта 2017, 11:19

      Вот разнылись девки, то такого абсурда никто даже в более явных матчах не доходил... А здесь за всё время отсудили бомжей, так как отсудили, без подмазов, и те сразу разнылись как 6-летние девоньки, которым сообщили что Дед мороза не существует...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:51

      А ещё нужно составить петицию по защите и съёму бабушек с деревьев и переводу кошек через дорогу.

      -3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 10:26

      Зенит нужно разогнать и новый набрать, а писульки - это несерьезно.

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 марта 2017, 10:16

      Сейчас эти петиции повсюду. Скоро перднуть нельзя будет на улице, сразу петицию на тебя составят.

      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy > Kulimen 15 марта 2017, 20:00

      А ты пёрни, вот и посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 марта 2017, 09:53

      Поддерживая петицию...таким людям не место в спорте..как и МуДко..

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2017, 09:30


      Валерий Рейнгольд: "Зениту" нужна революция!"

      Нападающий московского «Спартака» 1960-х Валерий Рейнгольд поделился своим мнением по поводу матча 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом».

      - Бросало то в жар, то в холод. Снова безобразное судейство. «Зенит» забил чистый мяч. Судейство — наш бич, что скажешь. Арбитры не знакомы с такой игрой, как футбол. Я не журналист «Матч ТВ», человек независимый. И буду гнуть свою линию, пока не увижу чего-то позитивного. Если не засчитывают чистый мяч, что говорить? Судьи — просто подлецы. Ребята на поле пашут, «убиваются», а судьи дают «им по ушам» да еще при этом улыбаются.

      Что касается качества футбола, то «Зенит» играет неважно. В чем дело, я уже говорил: гнать надо главного тренера. Команда какая-то растрепанная, несобранная, не имеет права так играть. Впереди нет ничего. Как тут претендовать на золото? «Зениту» нужна революция!

      Мы привыкли, что «Зенит» играет прилично. Что здесь тренируют приличные люди. Команда до такого уровня не опускалась в последние годы. Если вам забили гол — забейте в ответ три. Вы же «Зенит»! А вы одного забить не можете. Уже в нескольких матчах. Поэтому что слушать Дзюбу и Луческу? Показывайте футбол хорошего качества, а мы с экспертами разберем потом, что к чему. А когда футбола нет, о чем говорить? С уходом Халка, такое впечатление, все обвалилось и рухнуло. Никто не бежит. Все спотыкаются. Ошибки сумасшедшие.

      Тех, кто занимались селекцией «Зенита» зимой, надо гнать из клуба. Я говорил: «Зенит» берет не тех, это не его уровень. Посмотрите, две скамейки запасных, а играть некому. И деньги потрачены приличные. Луческу виноват, - цитирует Рейнгольда «Спорт День за Днем».
      Вот Вам ответ на вашу Петицию!!!

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      Рейтинг: +592

      spaike > Garrincha58 15 марта 2017, 12:03

      Согласен. Судейство у нас безобразное (это я не о отдельном матче, а в общем). Зимнюю селекцию в Зените провели просто бездарно. Игра команды совсем не радует (по сравнению с игрой которая была в начале чемпионата).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2017, 09:18

      вот взяли моду на петиции а лучше бы обратили на игру команды и некоторых индивидумов типа Кокошки уж лучше бы Керж на его месте играл

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Garrincha58 15 марта 2017, 10:56

      да наместо кокоши, любого напа из ПФЛ можно взять в зенит...хуже не будет!

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      Рейтинг: +592

      spaike > Garrincha58 15 марта 2017, 12:07

      Согласен на счет петиций, а вот вместо Кокорина лучше бы играл Гасилин (Кержаков все таки играет на другой позиции).

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