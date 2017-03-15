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  • Болельщики «Зенита» создали петицию, потребовав отстранить Турбина и уволить Будогосского

Болельщики «Зенита» создали петицию, потребовав отстранить Турбина и уволить Будогосского

15 марта 2017, 01:20
52

Болельщики «Зенита» создали петицию, в которой потребовали отстранить от обслуживания матчей главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» 0:1) Евгения Турбина. Кроме того, поклонники сине-бело-голубых настаивают на том, чтобы РФС отправил в отставку с занимаемой должности главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

В настоящее время под петицией подписались более 400 человек.

«Мы, болельщики ФК «Зенит», возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит». Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча «Амкар» – «Зенит», а именно:

1) незасчитанный гол на седьмой минуте встречи;

2) незасчитанный гол Артeма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;

3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот «Амкара» на 66-й минуте.

Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина», – говорится в тексте петиции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Будогосский Андрей Турбин Евгений
Комментарии (52)
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Wagarti
1489531864
Пиздец) Лучше потребуйте отстранить тренера и уволить игроков)
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Павелий
1489532313
А теперь пересмотрите матч Зенит-Спартак и ещё раз подумайте: вам ли писать петиции?
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B.G.
1489532752
вы петицию писали бы, после того, как судейка в 1 туре, Ростов убил при счете 0-2 не в вашу, естественно пользу...
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Тяп-Ляп.
1489539646
Вот cyки плаксивые!!!!!!!Одно слово БОМЖи.
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АртурZaСМ
1489544765
В кое то веки судьи ошибаются в пользу соперников Зенита так все бомжи вокруг сразу заскулили... Почувствуйте то , что другие чувствуют годами...
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Диктор
1489547652
Вы забыли земля круглая.Это игра со Спартаком вам боком выходит.Нытики.
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Мары
1489551767
А эти болелы ни чего себе на воротник не хотят ?Ну чтобы шейка не тёрлась.
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and4ever86
1489552495
есть один вариант, чтобы зенит не вонял. Берем число матчей (30), умножаем на 3, и с 90 очками зенит начинает чемпионат. Ну чтоб не волноваться за исход, чтоб кокорину бегать много не пришлось (а то еще вспотеет), чтоб тренер (кем бы он ни был) не переживал после каждого слива. В Европе тоже можно что-нибудь придумать (газпром спонсор ЛЧ если что), чтобы сразу с 1/8 начинать выступление. И даже при таком стечении обстоятельств зенит умудрится не стать чемпионом и вылететь от самой средненькой команды.
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la verdad
1489553000
Может создать петицию с требованием запретить гос. компаниям спонсировать профессиональные клубы???
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Andrering87
1489557769
Бомжатник заныл))) играть надо а не ныть))) и игрой доказывать все, а не валить на судей)))
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