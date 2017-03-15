Болельщики «Зенита» создали петицию, потребовав отстранить Турбина и уволить Будогосского

Болельщики «Зенита» создали петицию, в которой потребовали отстранить от обслуживания матчей главного арбитра встречи 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» 0:1) Евгения Турбина. Кроме того, поклонники сине-бело-голубых настаивают на том, чтобы РФС отправил в отставку с занимаемой должности главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

В настоящее время под петицией подписались более 400 человек.

«Мы, болельщики ФК «Зенит», возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит». Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча «Амкар» – «Зенит», а именно:

1) незасчитанный гол на седьмой минуте встречи;

2) незасчитанный гол Артeма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;

3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот «Амкара» на 66-й минуте.

Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина», – говорится в тексте петиции.