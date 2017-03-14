Широков: «Невызов Кокорина в сборную? Такими игроками не разбрасываются»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По мнению Широкова, 25-летний форвард должен задуматься о своей игре, если хочет попасть на Кубок конфедераций.

«Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно, попадет в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной.

Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться, и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него», — сказал Широков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 19 матчах.