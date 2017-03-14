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  • Широков: «Невызов Кокорина в сборную? Такими игроками не разбрасываются»

Широков: «Невызов Кокорина в сборную? Такими игроками не разбрасываются»

14 марта 2017, 08:36
28

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По мнению Широкова, 25-летний форвард должен задуматься о своей игре, если хочет попасть на Кубок конфедераций.

«Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно, попадет в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной.

Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться, и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него», — сказал Широков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 19 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Зенит Широков Роман Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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семёнычев
1489470579
Да у него и так жизнь удалась, зачем ему сборная? И он тоже сборной не нужен! Чем раньше это все поймут,тем лучше
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and4ever86
1489471198
А где в тексте Широков говорит, что такими игроками не разбрасываются? А кокорину пора немного покатать за томь или арсенал, ну чтоб в себя прийти, а то уже от дармовых денег и отсутствия мотивации аху3л в край.
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aam
1489471820
Кому он нужен этот шкет?
Ответить
RedWhiteFans2
1489472434
Хромой рекомендовал деревянного
Ответить
VVM1964
1489473539
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СМЫСЛ ЗАГОЛОВКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СМЫСЛУ СКАЗАННОГО .
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Опорник84
1489474289
Интересно, а когда Кокорин станет тем игроком который нужен сборной, и станет ли им вообще!
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MaxiUs
1489474488
я поддерживаю решение черчесова и насчет бухарова и невызова кокорина. вот почему то хотел бы увидеть в сборной хотя бы на кубке конфедераций аршавина.
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Chernyi Lis
1489478856
ваше никчемное время вышло..и помолчите уже..на западе уже давно таких как он не было бы ваще в футболе..
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vovan55
1489480156
их просто выбрасывают за ненадобностью и излишний апломб...
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hunta
1490029375
"Такими игроками не разбрасываются", - их запускают в космос..!
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