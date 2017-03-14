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    Широков: «Невызов Кокорина в сборную? Такими игроками не разбрасываются»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По мнению Широкова, 25-летний форвард должен задуматься о своей игре, если хочет попасть на Кубок конфедераций.

    «Главный тренер объяснил невызов Кокорина не совсем той игровой формой, которую ждут от Александра. Будет выглядеть лучше – безусловно, попадет в состав, потому что такими игроками не разбрасываются. Но в данный момент Кокорин, по мнению тренера, не соответствует уровню сборной.

    Это лишний повод для Саши задуматься о том, как надо играть и тренироваться, и уже к Кубку конфедераций ворваться в состав национальной команды. Думаю, Кокорин не смирится с тем, что такой турнир может пройти без него», — сказал Широков.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 19 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 08:36
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 марта 2017, 10:52

      таких "игроков" забывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 марта 2017, 20:02

      "Такими игроками не разбрасываются", - их запускают в космос..!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 марта 2017, 08:11

      Как говорил Мимино, «такие пилоты на дороге не валяются...»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Parighev 14 марта 2017, 22:11

      в пердив ему пора,пусть в родные пенаты возвращается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 14 марта 2017, 18:33

      сиди дома, епт (с).тебя забыли спросить, Рома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 14 марта 2017, 18:18

      Кокорин такой же игрок,как я марсианин.Его нужно отправить в СКА-Хабаровск,пусть там играет.

      0
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 14 марта 2017, 17:42

      Ты бы лучше подсказал, как его играть заставить. Может скипидар поможет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 марта 2017, 12:18

      Надо всех менять, не только Кокошку! Наше место уже 61, куда еще падать?

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 марта 2017, 12:01

      Игрочишками...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 марта 2017, 11:44

      Да его поезд уже ушел... Он по сути то грандиозной игры то никогда и не показывал, да был один блистательный сезон в Динамо еще до перехода в Анжи, но не более того... очень сильно распиаренный игрок...

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