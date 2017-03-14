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    Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

    Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

    Напомним, что встреча между «Амкаром» и «Зенитом» завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола петербургского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

    «Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

    Источник: «ВКонтакте»

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    14.03.2017 06:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 марта 2017, 10:48

      взятка..

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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:20

      Мозги пусть себе купят.
      Осенью орали, что всё в порядке после матча Зенит - Спартак.Вот теперь пусть утираются. Ответка прилетела бумерангом.

      0
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      Рейтинг: +24

      Heim 14 марта 2017, 18:03

      Лучше бы купили ноги, для своих т.н. футболистов ака, мешков с деньгами.

      При владении в 74% смогли создать только один, по-настоящему опасный, момент.

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 14 марта 2017, 15:19

      Пусть засунут эти телевизоры себе в ....

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 марта 2017, 14:05

      Про пендаль бы вообще молчали... Там его и в помине не было... Почти 100-килограммовый Дзюбиньо, рухнул на ровном месте, как 5-летняя девочка, которая вышла впервые на каток...

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > ivanthebest 14 марта 2017, 19:11

      На все 100% согласен..........надо играть а не ныть на всю страну .

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 марта 2017, 11:21

      Плач Ярославны, Амкар победил закономерно, потому, что играл лучше.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 11:08

      Их выгонять нужно, а им телевизоры дарят. Так им глядишь понравится, будут ждать в подарок бесплатные путевки за бугор, на стажировку, и машины. что бы туда доехать.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Mamont88 14 марта 2017, 19:26

      Да тяжелый случай, это ты ее не любишь, товарищ. Здесь бардак, а тебе все по херу, ты все это беззаветно любишь. Хоть что, мы всегда "одобрямс". "Патриот", вот именно в кавычках.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Mamont88 14 марта 2017, 19:39

      Лично мне пох, что там на Украине, сами пусть разбираются. Меня больше интересует Россия, ну а если тебя Украина, то в перед. Не нужна разоренная Россия не США, не Европе, хотели бы прибрать, прибрали бы в конце 80-х. А ты точно мамонт, такой же древний и дремучий, кисельтв, сочувствую.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 марта 2017, 11:03

      Лучше очки со стеклами от морского бинокля !

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      Рейтинг: +1847

      mahan 14 марта 2017, 10:40

      Еще носовые платки купите Кокорину и Дзюбе.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 марта 2017, 09:39

      Надо Зениту научится забивать а не ныть и вечно просить пенальти и рассказывать о каком то заговоре .И вот интересно откуда взялся второй гол ??? Ах да Дзюба забил когда игра была остановлена...........смех .

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