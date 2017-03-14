Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Напомним, что встреча между «Амкаром» и «Зенитом» завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола петербургского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.