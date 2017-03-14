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  • Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

14 марта 2017, 06:38
23

Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Напомним, что встреча между «Амкаром» и «Зенитом» завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола петербургского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Будогосский Андрей Турбин Евгений
Комментарии (23)
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Leeds1023
1489464174
Лучше бы Нету мозги купили!
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Сармат Ростов
1489467071
Научитесь забивать так, чтобы не было никаких вопросов!!! Нытики.
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aam
1489471888
Мне тоже купите. Я тоже не видел.
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ВЛАДИВОСТОК
1489473541
Надо Зениту научится забивать а не ныть и вечно просить пенальти и рассказывать о каком то заговоре .И вот интересно откуда взялся второй гол ??? Ах да Дзюба забил когда игра была остановлена...........смех .
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mahan
1489477252
Еще носовые платки купите Кокорину и Дзюбе.
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kykyi
1489478902
Их выгонять нужно, а им телевизоры дарят. Так им глядишь понравится, будут ждать в подарок бесплатные путевки за бугор, на стажировку, и машины. что бы туда доехать.
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vgarakh
1489479697
Плач Ярославны, Амкар победил закономерно, потому, что играл лучше.
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мыцык
1489493951
Пусть засунут эти телевизоры себе в ....
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Heim
1489503839
Лучше бы купили ноги, для своих т.н. футболистов ака, мешков с деньгами.
При владении в 74% смогли создать только один, по-настоящему опасный, момент.
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Мары
1489512021
Мозги пусть себе купят. Осенью орали, что всё в порядке после матча Зенит - Спартак.Вот теперь пусть утираются. Ответка прилетела бумерангом.
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