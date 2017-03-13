Депай: «Несколько лет мечтал забить с центра поля»

Мечты сбываются. Так-то работа на поле всегда вознаграждается. И все в плюсе, он играет, МЮ деньги получил, Лион хочет и может в Лигу Чемпионов или хотя бы в Лигу Европы. А Тулуза не стабильна, да и хватало в этот игровой викенд громких и неожиданных результатов (Дортмунд, Лейпциг или супер уничтожение Аталанты).
Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай отметился голом с дальней дистанции в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Opta. Удар наносился с 42 метров. Этот гол забит с самой дальней дистанции за последние 4 года в Лиге 1. В апреле 2013 года форвард «Эвиана» Забер Халифа забил «Ницце» с 57 метров.
«Несколько лет мечтал забить с центра поля. Поражен, что мне наконец-то это удалось», – прокомментировал свой удар сам Депай.
Этот гол в исполнении Мемфиса Депая вошел в пятерку лучших голов по итогам 29-го тура чемпионата Франции.
#Replay BUUUUUUUUUUUUUUUT DE #MEMPHIS DU MILIEU DE TERRAIN pic.twitter.com/9P99Vzw3dh— Inside Gones (@InsideGones) 12 марта 2017 г.
«Вы будете мною гордиться». Как Депай творит чудеса в «Лионе» (ВИДЕО)