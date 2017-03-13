Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Депай: «Несколько лет мечтал забить с центра поля»

    Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай отметился голом с дальней дистанции в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Opta. Удар наносился с 42 метров. Этот гол забит с самой дальней дистанции за последние 4 года в Лиге 1. В апреле 2013 года форвард «Эвиана» Забер Халифа забил «Ницце» с 57 метров.

    «Несколько лет мечтал забить с центра поля. Поражен, что мне наконец-то это удалось», – прокомментировал свой удар сам Депай.

    Этот гол в исполнении Мемфиса Депая вошел в пятерку лучших голов по итогам 29-го тура чемпионата Франции.

    «Вы будете мною гордиться». Как Депай творит чудеса в «Лионе» (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 марта 2017, 14:50

      Мечты сбываются. Так-то работа на поле всегда вознаграждается. И все в плюсе, он играет, МЮ деньги получил, Лион хочет и может в Лигу Чемпионов или хотя бы в Лигу Европы. А Тулуза не стабильна, да и хватало в этот игровой викенд громких и неожиданных результатов (Дортмунд, Лейпциг или супер уничтожение Аталанты).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 13 марта 2017, 13:46

      А ля Роберто Карлос, красава гол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 марта 2017, 13:26

      Мемфис красавчик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2017, 12:11

      Франция, это его чемпионат, а то сидел на лавке в АПЛ. Удачи, Мемфису.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11