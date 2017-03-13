Депай: «Несколько лет мечтал забить с центра поля»

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай отметился голом с дальней дистанции в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Opta. Удар наносился с 42 метров. Этот гол забит с самой дальней дистанции за последние 4 года в Лиге 1. В апреле 2013 года форвард «Эвиана» Забер Халифа забил «Ницце» с 57 метров.

«Несколько лет мечтал забить с центра поля. Поражен, что мне наконец-то это удалось», – прокомментировал свой удар сам Депай.

Этот гол в исполнении Мемфиса Депая вошел в пятерку лучших голов по итогам 29-го тура чемпионата Франции.

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