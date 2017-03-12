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    «Вы будете мною гордиться». Как Депай творит чудеса в «Лионе» (ВИДЕО)


    4.4
    Голосов: 5
    12.03.2017 23:35
    Зимой Мемфис Депай мог перейти в «Спартак», чтобы побороться за чемпионство в РФПЛ. Голландец выбрал «Лион», где уже запомнился удивительными шедеврами. «Бомбардир» рассказывает и показывает сумасшедшее преображение Депая.

    Зимой главным трансфером Лиги 1 оказалось даже не возвращение в «Марсель» Димитри Пайета. Здесь пока только строится новая команда, далекая от призовых мест. «Лион» все еще борется за попадание в еврокубки, попутно пытаясь пройти далеко в Лиге Европы. Для выполнения задач забрали захворавшего в «МЮ» Мемфиса Депая. «Лион» заплатил англичанам 15 миллионов фунтов, потенциально добавив к ним еще шесть, если Мемфис круто проявит себя во Франции. «Надеюсь, вы будете мною гордиться», – прокомментировал трансфер сам игрок.

    Пока у него все получается. Мемфис Депай в составе «Манчестер Юнайтед» – это 33 игры в Премьер-лиге, где голландец забил два мяча и однажды сделал голевой пас. Мемфис Депай в «Лионе» – абсолютно другой футболист, за девять матчей отличившийся пять раз и отметившийся четырьмя ассистами. Выступая в Англии, Депай отрывался, постоянно улетая тусить на родину. В конце декабря, например, он распивал с друзьями спиртное и курил кальян, за что получил штраф.

    Во Франции Депаем пока только восхищаются. Хотя впервые забить у него получилось только в пятом матче за «Лион», когда в игре с «Нанси» Мемфис добавил к голу еще и заработанный пенальти. Затем команда Женезьо отгрузила пять мячей «Метцу», в четырех из которых поучаствовал Депай. Теперь «Лион» покуражился над «Тулузей», забив четыре красивых гола. Мемфис отличился дважды, но его второй шедевр выглядит просто удивительным.

    Мяч залетел в ворота с 46 метров, что является самым дальним голом Лиги 1 с 2013 года. Примечательно, что юного вратаря «Тулузы» Лафона сравнивают с Доннаруммой. Однако голкипер «Милана» такие удары с центра поля еще не пропускал.

    В «Лионе» Депаю хорошо, потому что он чем-то похож на ПСВ. Кучу молодых талантов собрали в одном месте. Они играют в куражный футбол, пытаясь добиться результата. В чемпионате Франции «Лион» пока лишь четвертый. В Лиге Европы в домашнем матче повержена «Рома», что оставляет команде хорошие шансы на проход хоть до финала. Мемфис в этом «Лионе» – почти главная звезда. До лета у него есть время освоиться. Дальше из Франции все-таки должен уехать Лаказетт, после чего за результаты «Лиона» начнут во многом спрашивать именно с Депая.

    От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +185

      Des79 13 марта 2017, 10:00

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 марта 2017, 00:12

      давай давай жги!)потом тебя за лямов 100 вернут)))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > MU-fanatic 16 марта 2017, 14:56

      вроде фанат МЮ, а не знаешь что у МЮ есть право первоочерёдного выкупа за 30лямов)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > dolf666 16 марта 2017, 17:39

      а тебе видимо не известны слова юмор и стеб)))к тому же у права первоочередного выкупа есть срок годности!!!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > MU-fanatic 20 марта 2017, 09:23

      ну это понятно что выкуп скорее на летнее ТО. можно и вернуть, если также продолжит до конца сезона) если что, потом опять продать, с правом выкупа :D

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 марта 2017, 00:05

      Сменил лигу чуть по слабже и игра пошла

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