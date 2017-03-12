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  • «Вы будете мною гордиться». Как Депай творит чудеса в «Лионе» (ВИДЕО)

«Вы будете мною гордиться». Как Депай творит чудеса в «Лионе» (ВИДЕО)

Зимой главным трансфером Лиги 1 оказалось даже не возвращение в «Марсель» Димитри Пайета. Здесь пока только строится новая команда, далекая от призовых мест. «Лион» все еще борется за попадание в еврокубки, попутно пытаясь пройти далеко в Лиге Европы. Для выполнения задач забрали захворавшего в «МЮ» Мемфиса Депая. «Лион» заплатил англичанам 15 миллионов фунтов, потенциально добавив к ним еще шесть, если Мемфис круто проявит себя во Франции. «Надеюсь, вы будете мною гордиться», – прокомментировал трансфер сам игрок.

Пока у него все получается. Мемфис Депай в составе «Манчестер Юнайтед» – это 33 игры в Премьер-лиге, где голландец забил два мяча и однажды сделал голевой пас. Мемфис Депай в «Лионе» – абсолютно другой футболист, за девять матчей отличившийся пять раз и отметившийся четырьмя ассистами. Выступая в Англии, Депай отрывался, постоянно улетая тусить на родину. В конце декабря, например, он распивал с друзьями спиртное и курил кальян, за что получил штраф.

Во Франции Депаем пока только восхищаются. Хотя впервые забить у него получилось только в пятом матче за «Лион», когда в игре с «Нанси» Мемфис добавил к голу еще и заработанный пенальти. Затем команда Женезьо отгрузила пять мячей «Метцу», в четырех из которых поучаствовал Депай. Теперь «Лион» покуражился над «Тулузей», забив четыре красивых гола. Мемфис отличился дважды, но его второй шедевр выглядит просто удивительным.

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Мяч залетел в ворота с 46 метров, что является самым дальним голом Лиги 1 с 2013 года. Примечательно, что юного вратаря «Тулузы» Лафона сравнивают с Доннаруммой. Однако голкипер «Милана» такие удары с центра поля еще не пропускал.

В «Лионе» Депаю хорошо, потому что он чем-то похож на ПСВ. Кучу молодых талантов собрали в одном месте. Они играют в куражный футбол, пытаясь добиться результата. В чемпионате Франции «Лион» пока лишь четвертый. В Лиге Европы в домашнем матче повержена «Рома», что оставляет команде хорошие шансы на проход хоть до финала. Мемфис в этом «Лионе» – почти главная звезда. До лета у него есть время освоиться. Дальше из Франции все-таки должен уехать Лаказетт, после чего за результаты «Лиона» начнут во многом спрашивать именно с Депая.

От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

Франция. Лига 1 Франция Лион Депай Мемфис
Комментарии (6)
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XaXatyn
1489352702
Сменил лигу чуть по слабже и игра пошла
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MU-fanatic
1489353154
давай давай жги!)потом тебя за лямов 100 вернут)))
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Des79
1489388408
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