Хоселу назвал победу «Депортиво» над «Барселоной» великой

Нападающий «Депортиво» Хоселу, ставший автором одного из забитых мячей в ворота «Барселоны» в матче 27-го тура Примеры, поделился эмоциями от игры. Напомним, команда из Ла-Коруньи одержала победу над каталонцами со счетом 2:1.

«Великая победа, команда проделала огромную работу. Будем идти этим же путем. Болельщики на стадионе были великолепны, как всегда», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

26-летний Хоселу выступает за «Депортиво» с 2015 года. На его счету 17 матчей и четыре забитых мяча.