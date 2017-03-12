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    Хоселу назвал победу «Депортиво» над «Барселоной» великой

    Нападающий «Депортиво» Хоселу, ставший автором одного из забитых мячей в ворота «Барселоны» в матче 27-го тура Примеры, поделился эмоциями от игры. Напомним, команда из Ла-Коруньи одержала победу над каталонцами со счетом 2:1.

    «Великая победа, команда проделала огромную работу. Будем идти этим же путем. Болельщики на стадионе были великолепны, как всегда», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter.

    26-летний Хоселу выступает за «Депортиво» с 2015 года. На его счету 17 матчей и четыре забитых мяча.

    Источник: Twitter

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    12.03.2017 23:44
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