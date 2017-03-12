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    УПЛ. Киевское «Динамо» проиграло «Звезде», «Шахтер» на последних минутах вырвал победу у «Зари»

    В рамках 21-го тура УПЛ «Динамо» на выезде проиграло кировградской «Звезде» со счетом 0:2. Голами у хозяев отметились Андрей Бацула и Павел Полегенько.

    В другом матче донецкий «Шахтер» под занавес встречи смог вырвать победу у «Зари». Решающий гол на счету Максима Малышева на 88-й минуте игры.

    Таким образом, «Шахтер» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая «Динамо» на 16 очков. «Заря» располагается на третьей позиции, «Звезда» – восьмая.

    Украина. Премьер-Лига. 21-й тур

    Звезда К – Динамо К – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бацула, 34; 2:0 – Полегенько, 71.

    Заря – Шахтер – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бернард, 26; 1:1 – Харатин, 60; 1:2 – Малышев, 88.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 13 марта 2017, 11:58

      Да уж как то не весело , Динамо Киев затеяло перестройку тасует состав , опытных игроков мало , посмотрим что будет теперь уж в следующем чемпионате . Шахтёр ещё как то держится за счёт легионеров но они стареют и скоро попадут в такую же ситуацию как и Динамо . А дальше просто пропасть , нет клубов интересных со стабильной игрой .

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 марта 2017, 00:01

      С чемпионом определились...

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