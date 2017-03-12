УПЛ. Киевское «Динамо» проиграло «Звезде», «Шахтер» на последних минутах вырвал победу у «Зари»

В рамках 21-го тура УПЛ «Динамо» на выезде проиграло кировградской «Звезде» со счетом 0:2. Голами у хозяев отметились Андрей Бацула и Павел Полегенько.

В другом матче донецкий «Шахтер» под занавес встречи смог вырвать победу у «Зари». Решающий гол на счету Максима Малышева на 88-й минуте игры.

Таким образом, «Шахтер» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая «Динамо» на 16 очков. «Заря» располагается на третьей позиции, «Звезда» – восьмая.

Украина. Премьер-Лига. 21-й тур

Звезда К – Динамо К – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бацула, 34; 2:0 – Полегенько, 71.

Заря – Шахтер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бернард, 26; 1:1 – Харатин, 60; 1:2 – Малышев, 88.

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