ФНЛ. «Тосно» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Тюменью» и другие результаты

В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Тюмень» в гостях упустила победу над «Тосно», пропустив решающий гол в компенсированное время – 2:2. Дублем в составе хозяев отметился Александр Макаров.

Таким образом, клуб из Ленинградской области остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Динамо» на четыре очка.

В других встречах игрового дня располагающиеся в зоне вылета турнирной таблицы «Спартак-Нальчик» и «Балтика» сыграли вничью, «Химки» и «Факел» голов не забили.

Первенство ФНЛ. 26-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Тюмень – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кленкин, 35; 0:2 – Мамтов, 61; 1:2 – Макаров, 87; 2:2 – Макаров, 90+3.

Спартак-Нальчик – Балтика (Калининград) – 0:0

Химки (Московская область) – Факел (Воронеж) – 0:0

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