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    ФНЛ. «Тосно» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Тюменью» и другие результаты

    В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Тюмень» в гостях упустила победу над «Тосно», пропустив решающий гол в компенсированное время – 2:2. Дублем в составе хозяев отметился Александр Макаров.

    Таким образом, клуб из Ленинградской области остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Динамо» на четыре очка.

    В других встречах игрового дня располагающиеся в зоне вылета турнирной таблицы «Спартак-Нальчик» и «Балтика» сыграли вничью, «Химки» и «Факел» голов не забили.

    Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Тюмень – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кленкин, 35; 0:2 – Мамтов, 61; 1:2 – Макаров, 87; 2:2 – Макаров, 90+3.

    Спартак-Нальчик – Балтика (Калининград) – 0:0

    Химки (Московская область) – Факел (Воронеж) – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 17:52
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