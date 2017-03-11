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    «Томь» проведет матч с «Амкаром» в Томске

    «Томь» сообщила, что матч 20-го тура чемпионата России против «Амкара» пройдет в Томске. Напомним, ранее предполагалось, что встреча между командами состоится в Перми из-за плохого состояния газона на стадионе «Труд».

    «Сегодня вечером из Москвы получено приятное для ФК «Томь» и томских болельщиков известие: на основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча «Томь» – «Амкар» в Томске.

    До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч чемпионата России по футболу.

    О времени начала матча и порядке продажи билетов мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Томи».

    Источник: ФК «Томь»

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    11.03.2017 09:07
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