«Томь» проведет матч с «Амкаром» в Томске

«Томь» сообщила, что матч 20-го тура чемпионата России против «Амкара» пройдет в Томске. Напомним, ранее предполагалось, что встреча между командами состоится в Перми из-за плохого состояния газона на стадионе «Труд».

«Сегодня вечером из Москвы получено приятное для ФК «Томь» и томских болельщиков известие: на основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча «Томь» – «Амкар» в Томске.

До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч чемпионата России по футболу.

О времени начала матча и порядке продажи билетов мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Томи».