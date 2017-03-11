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    Примера. Хурадо принес «Эспаньолу» победу над «Лас-Пальмасом»

    В рамках матча 27-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» в родных стенах оказался сильнее «Лас-Пальмаса». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

    Решающий гол в составе команды из Барселоны забил бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Эспаньол – Лас-Пальмас – 4:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Лопес, 1; 1:1 – Лемос, 31; 2:1 – Морено, 45; 2:2 – Лемос, 49; 3:2 – Пьятти, 53 (с пенальти); 4:2 – Хурадо, 74; 4:3 – Гарсия, 84.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 00:33
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