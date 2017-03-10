Шалимов: «Смена стиля? «Краснодару» вообще-то нужно побеждать»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игровом стиле российского клуба. По словам специалиста, в матчах против «Спартака» (2:2) и «Сельты» (1:2) соперники не позволили действовать «быкам» так, как задумывал тренерский штаб.

– Мне вообще не нравится это слово – «стиль». Но если вам удобно считать, что был какой-то стиль, то сейчас он поменялся. Хотя для нас важно, что мы по-прежнему проводим время в позиционной атаке и делаем это чуть ли не продолжительнее всех в Премьер-лиге. Но данный компонент игры очень сложен, потому что даже большие команды создают при нем очень мало моментов. А мы пытаемся, хотим. Всегда выдвигаемся вперед, встречаем, а садимся на свою половину, только если соперник заставляет. «Спартак» и «Сельта», например, просто не дают играть в такой футбол, матчи с ними получаются открытыми, быстрыми.

– Постоянно держать мяч с ними очень опасно?

– Не просто очень опасно. Под организованным прессингом да еще и в матчах против таких команд держать мяч на своей половине глупо. Если ты обрезаешь, привозишь голы -это вообще не футбол, не игра на результат. А нам вообще-то нужно побеждать.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» пройдет 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.