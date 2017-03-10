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    Сборные Испании и Германии в конце марта проведут товарищеский матч

    Сборные Испании и Германии договорились о проведении товарищеского матча. Отметим, что игра пройдет 23 марта в Дюссельдорфе.

    Последний раз команды встречались в ноябре 2014 года, когда в рамках товарищеской встречи немцы оказались сильнее своего соперника со счетом 1:0.

    Добавим, что Испании и Германия являлись соперниками по финалам Евро-2008 и ЧМ-2010. В обоих поединках минимально побеждала испанская команда (1:0 и 1:0).

    Источник: Twitter

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    10.03.2017 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 11 марта 2017, 02:09

      Косяк на косяке.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 марта 2017, 19:22

      Заруба будет серьёзная ! Черчесову нужно сборную свозить,пусть "вживую" посмотрят!!!

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