Сборные Испании и Германии в конце марта проведут товарищеский матч

Косяк на косяке.
Сборные Испании и Германии договорились о проведении товарищеского матча. Отметим, что игра пройдет 23 марта в Дюссельдорфе.
Последний раз команды встречались в ноябре 2014 года, когда в рамках товарищеской встречи немцы оказались сильнее своего соперника со счетом 1:0.
Добавим, что Испании и Германия являлись соперниками по финалам Евро-2008 и ЧМ-2010. В обоих поединках минимально побеждала испанская команда (1:0 и 1:0).
OFFICIAL— Selección Española (@SeFutbol) 10 марта 2017 г.
Friendly
23/03/2018
@DFB_Team_EN v @SeFutbol
Düsseldorf
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