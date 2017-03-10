Сборные Испании и Германии в конце марта проведут товарищеский матч

Сборные Испании и Германии договорились о проведении товарищеского матча. Отметим, что игра пройдет 23 марта в Дюссельдорфе.

Последний раз команды встречались в ноябре 2014 года, когда в рамках товарищеской встречи немцы оказались сильнее своего соперника со счетом 1:0.

Добавим, что Испании и Германия являлись соперниками по финалам Евро-2008 и ЧМ-2010. В обоих поединках минимально побеждала испанская команда (1:0 и 1:0).