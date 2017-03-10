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    Инфантино: «Пенальти на Суаресе? В будущем ошибки арбитров будут исправлять видеосудьи»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о победе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (6:1). Напомним, что арбитр Дениз Айтекин был раскритикован за назначенный пенальти в пользу каталонского клуба за фол на Луисе Суаресе в концовке встречи, который помог сине-гранатовым выйти в следующую стадию турнира.

    «Мы увидели невероятный матч. Он в очередной раз показал, что футбол – фантастическая игра. Пенальти на Суаресе? Независимо от того, было ли это решение справедливым или нет, такие моменты остаются на усмотрение судьи.

    Не знаю, была ли там ошибка арбитра, но в будущем ошибок не станет, так как их будут исправлять видеосудьи», – сказал Инфантино.

    Источник: Marca

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    10.03.2017 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 марта 2017, 17:43

      В будущем понятие растяжимое...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 10 марта 2017, 16:28

      Походу пока ЛЧ или ЧМ с левого пеналя кто-нибудь не выиграет видеоповторы долго вводить не будут

      2
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      Рейтинг: +26

      Amir005 > marslond 10 марта 2017, 21:52

      рукой даже выигрывали

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 марта 2017, 16:22

      Давно пора это сделать, в хоккее такого гемороя нет!!!!! Неправомерные действия судей или ошибки портят футбол. Судью на мыло - только в футболе!!! В хоккее нет такого беспредела.

      5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 марта 2017, 16:20

      следующим признают несправедливым первый пенальти

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > aurora5858 10 марта 2017, 17:42

      А разве он был справедливый?...и первый и второй пенали липовые,стыдоба... мужики взрослые как пед...ки ведут себя.Барса выграла по делу,но с такими пеналями такой футбол смотреть не охота!!!

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 марта 2017, 15:58

      Между тем,ничто не мешало ввести видеопросмотры в отдельно- взятом внутреннем чемпионате, например в нашем... Инициатива,как всегда, внешняя... Наша роль- обезьянья,повторять))

      -1
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