Инфантино: «Пенальти на Суаресе? В будущем ошибки арбитров будут исправлять видеосудьи»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о победе «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (6:1). Напомним, что арбитр Дениз Айтекин был раскритикован за назначенный пенальти в пользу каталонского клуба за фол на Луисе Суаресе в концовке встречи, который помог сине-гранатовым выйти в следующую стадию турнира.

«Мы увидели невероятный матч. Он в очередной раз показал, что футбол – фантастическая игра. Пенальти на Суаресе? Независимо от того, было ли это решение справедливым или нет, такие моменты остаются на усмотрение судьи.

Не знаю, была ли там ошибка арбитра, но в будущем ошибок не станет, так как их будут исправлять видеосудьи», – сказал Инфантино.