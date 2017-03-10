«Ливерпуль» и «Ювентус» хотят купить защитника «Реала»

Защитник «Реала» Данило может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Руководство английского клуба готово заплатить сливочным 25 миллионов евро за бразильца.

Также сообщается, что в услугах игрока обороны заинтересован «Ювентус».

Напомним, что Данило перешел в «Реал» из «Порту» в 2015 году за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел девять матчей, в которых забил один гол.