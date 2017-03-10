Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» и «Ювентус» хотят купить защитника «Реала»

    Защитник «Реала» Данило может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Руководство английского клуба готово заплатить сливочным 25 миллионов евро за бразильца.

    Также сообщается, что в услугах игрока обороны заинтересован «Ювентус».

    Напомним, что Данило перешел в «Реал» из «Порту» в 2015 году за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел девять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 13:55

      Да как-то смысла нет ни туда, ни сюда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11