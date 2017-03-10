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На поле стадиона в Томске дополнительно засеяно 300 кг семян

10 марта 2017, 10:40
12

Продолжается подготовка поля стадиона «Труд» в Томске для принятия матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Томь»«Амкар». Напомним, ранее появилась информация о переносе игры в Пермь.

«Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, – это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли.

У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону. Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ», – рассказал генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Встреча «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Амкар-Пермь
Комментарии (12)
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Barsuk52
1489132570
канаплю бы сажали и бюджет бы был
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acer2003
1489132580
Очень нужная и полезная новость )))))
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Zeff
1489132681
Овёс так быстро не растёт.
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kykyi
1489133586
Томск, температура -10, -15, а они траву сеют и к 18.03 косить ее собираются. Чудны дела твои, Господи.
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x-x-x-x-x
1489135769
300кг это очень много для поля. явно кому то на дачу отнесли кг 200
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x-x-x-x-x
1489135827
чеснок посадили бы он и в минус растеть)))))
Ответить
x-x-x-x-x
1489135845
или озимую пщеницу)))
Ответить
ArtAlex007
1489145590
Кажется "Томь" всерьез взялась за решение своих финансовых проблем =)
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erma
1489159228
Посмотрим, что взойдет.
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Ужас Мудко
1489169480
Судя потому что происходит с Томью,они там коноплю сеют и курят.
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