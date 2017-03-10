На поле стадиона в Томске дополнительно засеяно 300 кг семян

Продолжается подготовка поля стадиона «Труд» в Томске для принятия матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Амкар». Напомним, ранее появилась информация о переносе игры в Пермь.

«Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, – это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли.

У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону. Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ», – рассказал генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Встреча «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта.