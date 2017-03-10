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    На поле стадиона в Томске дополнительно засеяно 300 кг семян

    Продолжается подготовка поля стадиона «Труд» в Томске для принятия матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Томь»«Амкар». Напомним, ранее появилась информация о переносе игры в Пермь.

    «Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы. Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, – это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли.

    У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону. Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ», – рассказал генеральный директор клуба Руслан Киселев.

    Встреча «Томь» – «Амкар» запланирована на 18 марта.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2017 10:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 10 марта 2017, 21:11

      Судя потому что происходит с Томью,они там коноплю сеют и курят.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 марта 2017, 18:20

      Посмотрим, что взойдет.

      0
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 10 марта 2017, 14:33

      Кажется "Томь" всерьез взялась за решение своих финансовых проблем =)

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 марта 2017, 11:50

      или озимую пщеницу)))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 марта 2017, 11:50

      чеснок посадили бы он и в минус растеть)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 марта 2017, 11:49

      300кг это очень много для поля. явно кому то на дачу отнесли кг 200

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2017, 11:13

      Томск, температура -10, -15, а они траву сеют и к 18.03 косить ее собираются. Чудны дела твои, Господи.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 марта 2017, 11:03

      Денег на зарплату нет, а они траву сеют. Чудеса!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 марта 2017, 10:58

      Овёс так быстро не растёт.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 марта 2017, 10:56

      Очень нужная и полезная новость )))))

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