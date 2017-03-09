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    Умтити: «Никогда не испытывал ничего подобного»

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити считает, что одолеть «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов его команде помог правильный настрой.

    «Никогда не испытывал ничего подобного. Когда мы играем с таким настроем, то очень сильны», – сказал футболист после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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    Источник: УЕФА

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    09.03.2017 09:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 13:55

      Антошка, вот что ты за существо?)
      Минус поставил - хоть бы высказался. Ты считаешь - зря купили этого игрока?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 10:19

      Единственная нормальная покупка за последнее время.

      -2
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