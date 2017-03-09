Умтити: «Никогда не испытывал ничего подобного»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити считает, что одолеть «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов его команде помог правильный настрой.

«Никогда не испытывал ничего подобного. Когда мы играем с таким настроем, то очень сильны», – сказал футболист после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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