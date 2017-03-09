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    «Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

    В четверг, 9 марта, «Ростову» предстоит встретиться в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Для российских болельщиков этот матч должен стать изюминкой, учитывая нынешнее состояние команд.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 20:00
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 марта 2017, 23:03

      Теперь Бердиев знает как с крассным дьяволом бороться

      2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 10 марта 2017, 18:58

      не паникуй всё будет нормально.это у тебя в голове кипишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 марта 2017, 23:00

      ну, в принципе не всё так плохо....
      только мухи назойливые мешали немного....

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 22:53

      Молодцы!!!! Отличный матч!!!! Мужыки!!!!

      1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 9 марта 2017, 22:49

      Как задрал этот мерзкий комент чердынцев.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 марта 2017, 22:22

      Плакала ставка бугагейская. )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 22:14

      Вперед, Ростов!!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 22:14

      Наконец заиграл Бухаров...браво Ростов)))

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 21:34

      Равная игра к 30 минуте. Очень организованный, зрелый футбол из расчета 2-матчевого противостояния. Молодцы!!! ну и Бердыев - браво!
      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > _Marqella_ 9 марта 2017, 21:56

      Не радость, но - удовлетворение от футбола. Объективно: неплохо.. жду второй тайм и 2-1 в пользу Ростова!

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > ROSTOV SUPER 10 марта 2017, 01:02

      На выезде Ростову в какой-то мере будет даже проще.. почему бы нет!!!
      Удачи, Ростов!!!

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      Рейтинг: +84

      kto eto 9 марта 2017, 21:02

      Ростов делай вещи

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      Рейтинг: +294

      Мортус 9 марта 2017, 21:02

      На дворе 21 век, а у колхозников ростовских агронома не нашлось нормального. Пазор!

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