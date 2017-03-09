«Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

В четверг, 9 марта, «Ростову» предстоит встретиться в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Для российских болельщиков этот матч должен стать изюминкой, учитывая нынешнее состояние команд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 21:00, не пропустите!

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