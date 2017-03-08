Сапета: «Динамо» реабилитируется в следующем матче»

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о матче 25-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (1:1). По словам хавбека, бело-голубые намерены победить в следующем матче против «Луча-Энергии».

– Мы все ждали начала сезона и этого матча. Выходили играть на победу и очень хотели добиться результата. Но чего-то чуть-чуть не хватило. Мы первыми пропустили, потом сравняли счет, и оставшихся двадцати минут нам не хватило, чтобы забить еще. Будем реабилитироваться в следующем матче с «Луч-Энергией». Он пройдет здесь же через четыре дня.

– После матча Юрий Калитвинцев посетовал на то, что его команде не хватило агрессии в атаке. Почему ее не было?

– Возможно, так и есть, но с этим надо разбираться. Не могу сейчас сказать, почему ее не хватило. Думаю, в следующем матче ее обязательно хватит.

– Как раз в эпизоде с забитым мячом в ворота «Спартак-Нальчика» динамовцы были агрессивны и буквально выгрызли мяч, затолкав его в ворота.

– Возможно. Не выключились из борьбы и бились до конца, что Луценко, что Рыков. Мне осталось только добить мяч в ворота.

– У вас это так ювелирно получилось.

– Всей командой создали момент и забили. Лучше была бы победа, но ничья тоже не поражение. Тем более, что соперники тоже потеряли очки. Хотя мы не смотрим кто как играет.

– Главный тренер «Спартак-Нальчика» Хасанби Биджиев сказал, что «Динамо» уже в ближайших турах решит вопрос выхода в РФПЛ. Каковы ваши ощущения?

– Мы выходим на каждый матч и не думаем о том, сколько матчей надо выиграть, чтобы выйти. Даже не хочу думать об этом. Настраиваемся всегда только на то, чтобы взять три очка в каждом конкретном матче.

«Динамо» на данный момент единолично лидирует в ФНЛ.