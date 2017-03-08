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    Сапета: «Динамо» реабилитируется в следующем матче»

    Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о матче 25-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (1:1). По словам хавбека, бело-голубые намерены победить в следующем матче против «Луча-Энергии».

    – Мы все ждали начала сезона и этого матча. Выходили играть на победу и очень хотели добиться результата. Но чего-то чуть-чуть не хватило. Мы первыми пропустили, потом сравняли счет, и оставшихся двадцати минут нам не хватило, чтобы забить еще. Будем реабилитироваться в следующем матче с «Луч-Энергией». Он пройдет здесь же через четыре дня.

    – После матча Юрий Калитвинцев посетовал на то, что его команде не хватило агрессии в атаке. Почему ее не было?

    – Возможно, так и есть, но с этим надо разбираться. Не могу сейчас сказать, почему ее не хватило. Думаю, в следующем матче ее обязательно хватит.

    – Как раз в эпизоде с забитым мячом в ворота «Спартак-Нальчика» динамовцы были агрессивны и буквально выгрызли мяч, затолкав его в ворота.

    – Возможно. Не выключились из борьбы и бились до конца, что Луценко, что Рыков. Мне осталось только добить мяч в ворота.

    – У вас это так ювелирно получилось.

    – Всей командой создали момент и забили. Лучше была бы победа, но ничья тоже не поражение. Тем более, что соперники тоже потеряли очки. Хотя мы не смотрим кто как играет.

    – Главный тренер «Спартак-Нальчика» Хасанби Биджиев сказал, что «Динамо» уже в ближайших турах решит вопрос выхода в РФПЛ. Каковы ваши ощущения?

    – Мы выходим на каждый матч и не думаем о том, сколько матчей надо выиграть, чтобы выйти. Даже не хочу думать об этом. Настраиваемся всегда только на то, чтобы взять три очка в каждом конкретном матче.

    «Динамо» на данный момент единолично лидирует в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 марта 2017, 14:50

      Ростов папа!
      Будет борьба,но...
      Победит сильнейший
      И этим сильнейшим будешь ты,Ростов-папа!

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