Новичок «Краснодара» Рамирес: «Я и раньше знал, что РФПЛ в порядке»

Новичок «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от первых игр в составе «быков». Напомним, что эквадорский защитник перешел в российский клуб этой зимой. Ранее он выступал за венгерский «Ференцварош».

– Вы уже провели один матч в РФПЛ – против «Спартака». Оправдались ожидания?

– Я и раньше знал, что русская лига в порядке. Ваши команды постоянно выходят в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит, здесь хороший уровень. И это была одна из причин, по которой я принял предложение «Краснодара». Другая – хотелось познакомиться с новой страной, принять вызов, проэкзаменовать себя в лиге посерьезнее венгерской. Пока все подтверждается: к нам приехала сильный соперник – «Спартак», игра прошла в напряженной борьбе, при полных трибунах, было забито 4 мяча. Мне такое нравится.

– Что вы думаете про русские сборы? Говорят, после Эквадора и Венгрии они дались вам непросто.

– О, да! Для меня было удивительно – два сбора за предсезонку. Хотя нет, однажды поменял команду, и пришлось пройти сбор повторно, хотя у той команды он был один. А тут – два, да еще такие длинные и напряженные. В одной стране, затем в другой... Казалось, это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но после такого радость слегка затаилась. Сильно устал. Хорошо, что все закончилось, и теперь можно просто играть в футбол.

– Многие легионеры, тем более молодые, рассматривают Россию, как карьерный трамплин.

– Есть цель. Точно знаю, какая. Но сохраню в тайне, иначе мечта не сбудется. Одно скажу: в «Краснодаре» я получил очень хороший шанс. Если отдаваться футболу на 100 процентов, все сложится замечательно.