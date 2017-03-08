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    Новичок «Краснодара» Рамирес: «Я и раньше знал, что РФПЛ в порядке»

    Новичок «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от первых игр в составе «быков». Напомним, что эквадорский защитник перешел в российский клуб этой зимой. Ранее он выступал за венгерский «Ференцварош».

    – Вы уже провели один матч в РФПЛ – против «Спартака». Оправдались ожидания?

    – Я и раньше знал, что русская лига в порядке. Ваши команды постоянно выходят в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит, здесь хороший уровень. И это была одна из причин, по которой я принял предложение «Краснодара». Другая – хотелось познакомиться с новой страной, принять вызов, проэкзаменовать себя в лиге посерьезнее венгерской. Пока все подтверждается: к нам приехала сильный соперник – «Спартак», игра прошла в напряженной борьбе, при полных трибунах, было забито 4 мяча. Мне такое нравится.

    – Что вы думаете про русские сборы? Говорят, после Эквадора и Венгрии они дались вам непросто.

    – О, да! Для меня было удивительно – два сбора за предсезонку. Хотя нет, однажды поменял команду, и пришлось пройти сбор повторно, хотя у той команды он был один. А тут – два, да еще такие длинные и напряженные. В одной стране, затем в другой... Казалось, это не закончится никогда. Настроился на привыкание к России и новому клубу, но после такого радость слегка затаилась. Сильно устал. Хорошо, что все закончилось, и теперь можно просто играть в футбол.

    – Многие легионеры, тем более молодые, рассматривают Россию, как карьерный трамплин.

    – Есть цель. Точно знаю, какая. Но сохраню в тайне, иначе мечта не сбудется. Одно скажу: в «Краснодаре» я получил очень хороший шанс. Если отдаваться футболу на 100 процентов, все сложится замечательно.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.03.2017 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 марта 2017, 12:57

      странно... а в россии не знали что у них рфпл в порядке..

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      Рейтинг: +21

      16 DeN > mihail200606 8 марта 2017, 18:08

      Ну выше по крайне мере, чем в Венгрии)

      0
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 8 марта 2017, 12:43

      Рамирес - отличное приобритение. Очень достойно смотрится на поле.

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