Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейна отметил поддержку фанатов «Наполи»

    Вратарь «Наполи» Пепе Рейна считает, что его команда проиграла «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов за счет стандартов.

    «Первый тайм удалось провести именно так, как мы его себе и планировали. К сожалению, мы проиграли матч из-за стандартов. Против такого игрока как Рамос, очень сложно защищаться при стандартах. Быстро пропустили второй гол, после него нам было сложно вернуться в игру.

    Могу сказать, что мы все же довольны этой игрой, потому что подарили нашим болельщикам мечту. Сегодня их поддержку видел весь мир. Это подарок для нашего города и всех наших поклонников. А нам предстоит проделать еще много работы, чтобы «Наполи» стал еще сильнее», – сказал Рейна после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 06:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11