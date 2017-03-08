Рейна отметил поддержку фанатов «Наполи»

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна считает, что его команда проиграла «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов за счет стандартов.

«Первый тайм удалось провести именно так, как мы его себе и планировали. К сожалению, мы проиграли матч из-за стандартов. Против такого игрока как Рамос, очень сложно защищаться при стандартах. Быстро пропустили второй гол, после него нам было сложно вернуться в игру.

Могу сказать, что мы все же довольны этой игрой, потому что подарили нашим болельщикам мечту. Сегодня их поддержку видел весь мир. Это подарок для нашего города и всех наших поклонников. А нам предстоит проделать еще много работы, чтобы «Наполи» стал еще сильнее», – сказал Рейна после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.