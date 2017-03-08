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    Карвахаль: «Зидан сказал изменить настрой и прибавить в скорости»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о том, что произошло в перерыве матча с «Наполи» в раздевалке его команды.

    «Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали», – сказал Карвахаль после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 06:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 8 марта 2017, 12:09

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2017, 12:02

      Именно так и сделал Серхио Рамос)))

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