Карвахаль: «Зидан сказал изменить настрой и прибавить в скорости»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о том, что произошло в перерыве матча с «Наполи» в раздевалке его команды.

«Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали», – сказал Карвахаль после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.