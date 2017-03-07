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    Рибери, Роббен и Левандовски выйдут с первых минут на игру против «Арсенала»

    «Арсенал» и «Бавария» назвали стартовые составы на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче мюнхенский клуб разгромил своего соперника со счетом 5:1.

    «Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Уолкотт, Окслэд-Чэмберлен, Уэлбек, Санчес

    «Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рафинья, Алонсо, Видаль, Алькантара, Рибери, Роббен, Левандовски.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: ФК «Бавария»

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    07.03.2017 21:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 марта 2017, 22:30

      А есть ли смысл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Быдло онлайн 7 марта 2017, 21:57

      Арсенала рот ебал!

      -1
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