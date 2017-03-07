Рибери, Роббен и Левандовски выйдут с первых минут на игру против «Арсенала»

«Арсенал» и «Бавария» назвали стартовые составы на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче мюнхенский клуб разгромил своего соперника со счетом 5:1.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Уолкотт, Окслэд-Чэмберлен, Уэлбек, Санчес

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рафинья, Алонсо, Видаль, Алькантара, Рибери, Роббен, Левандовски.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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