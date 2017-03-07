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    Пирло заявил, что скоро повесит бутсы на гвоздь

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло признался, что в готов расстаться с футболом. По словам 37-летнего игрока, в его возрасте уже тяжело демонстрировать высокий уровень.

    «Еще не думал, чем буду заниматься после того, как повешу бутсы на гвоздь. Нужно выбрать лучший вариант для себя. Возможно, начну тренировать, стану директором или кем-либо еще.

    Мой контракт действует еще год, так что я еще не определился с будущим. Подумаю об этом по окончании сезона.

    Конечно, скоро я завершу карьеру. Хотя мне бы хотелось играть еще лет 10, ведь я делаю это лучше всего и получаю удовольствие от футбола. Но мне уже 37 и в таком возрасте ты спрашиваешь себя, а сможешь ли ты продолжать выступать на самом высоком уровне и быть лидером или просто станешь одним из? Это мне не по душе.

    Лучше уйти самому, чем тебе намекнут об этом другие», – сказал Пирло.

    Источник: Football Italia

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    07.03.2017 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 7 марта 2017, 21:58

      Еще одна легенда собирается на покой.. Рад, что увидел величайшие года одного из лучших футболистов мира

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