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    Лига чемпионов. «Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал

    В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» вновь с разгромным счетом уступил «Баварии».

    «Канониры» открыли счет на 20-й минуте усилиями хавбека Тео Уолкотта. Спустя восемь минут после начала второго тайма с поля был удален защитник лондонцев Лоран Косиельни, и сразу же форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с пенальти восстановил равновесие в матче. После этого по голу на свой счет записали хавбеки Арьен Роббен и Дуглас Коста. А еще через две минуты отличился полузащитник Артуро Видаль, оформивший дубль в течение пяти минут.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 1:5 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 20; 1:1 – Левандовски, 55 (с пенальти); 1:2 – Роббен, 68; 1:3 – Коста, 78; 1:4 – Видаль, 80; 1:5 – Видаль, 85.

    Удаление: Косиельни, 53 – нет.

    Первый матч – 1:5

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 00:34
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 8 марта 2017, 11:13

      А мне во сне приснилось что Арсенал выиграет. Вот и получается что нельзя доверять снам.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Maxim Nik 8 марта 2017, 11:54

      Ваш сон сбылся на половину...Арсенал выиграл первый тайм))

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 8 марта 2017, 10:42

      Это Арсенал сам себя разгромил ... Был бы Реал или Барса, аналогичный погром был бы...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 марта 2017, 06:47

      Сурово, 10 - 2 по сумме двух матчей...

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2017, 01:42

      Я представляю что с делал бы с Арсеналом , Ростов!

      1
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      Рейтинг: +276

      Black77718 8 марта 2017, 01:39

      Хорошо что матч не стал смотреть,вообще с 2005 года за канониров но это уже невозможно,сколько можно год из года этим футбольным онанизмом заниматься,нет у команды импульса развития,какой Венгер вечно хмурый вжатый и недовольный,такая и команда.Встряска нужна,хоть даже и опустимся ещё ниже но лучше эмоции,чистка,развитие,чем вот это.21 год потренировал,сделал команду,все признательны,но если больше не тянешь,не надо продлевать агонию,и ждать пока все погонят,а это уже отчасти происходит.

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 8 марта 2017, 01:27

      Немецкая машина смела Арсенал!!! Супер!!!

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 8 марта 2017, 01:11

      Немецкое +18

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > KB_Krasnogorsk 8 марта 2017, 11:56

      Немцы знают толк в таких видео...))))))

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 8 марта 2017, 01:10

      нечего было ловить

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 8 марта 2017, 01:09

      После пенальти и удаления игрокам арсенала просто стало ясно, что им хрен дадут куда выбраться - даже у нас редко когда судьи делают ТАКИЕ ошибки. Просто убил команду. Я потом даже смотреть не стал - все понятно стало.

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 8 марта 2017, 01:08

      нечего сказать ...молодцы!!!

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