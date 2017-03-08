Лига чемпионов. «Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» вновь с разгромным счетом уступил «Баварии».

«Канониры» открыли счет на 20-й минуте усилиями хавбека Тео Уолкотта. Спустя восемь минут после начала второго тайма с поля был удален защитник лондонцев Лоран Косиельни, и сразу же форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с пенальти восстановил равновесие в матче. После этого по голу на свой счет записали хавбеки Арьен Роббен и Дуглас Коста. А еще через две минуты отличился полузащитник Артуро Видаль, оформивший дубль в течение пяти минут.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 1:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 20; 1:1 – Левандовски, 55 (с пенальти); 1:2 – Роббен, 68; 1:3 – Коста, 78; 1:4 – Видаль, 80; 1:5 – Видаль, 85.

Удаление: Косиельни, 53 – нет.

Первый матч – 1:5

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