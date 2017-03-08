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  • Лига чемпионов. «Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал

Лига чемпионов. «Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал

8 марта 2017, 00:34
27

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» вновь с разгромным счетом уступил «Баварии».

«Канониры» открыли счет на 20-й минуте усилиями хавбека Тео Уолкотта. Спустя восемь минут после начала второго тайма с поля был удален защитник лондонцев Лоран Косиельни, и сразу же форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с пенальти восстановил равновесие в матче. После этого по голу на свой счет записали хавбеки Арьен Роббен и Дуглас Коста. А еще через две минуты отличился полузащитник Артуро Видаль, оформивший дубль в течение пяти минут.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 1:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 20; 1:1 – Левандовски, 55 (с пенальти); 1:2 – Роббен, 68; 1:3 – Коста, 78; 1:4 – Видаль, 80; 1:5 – Видаль, 85.

Удаление: Косиельни, 53 – нет.

Первый матч – 1:5

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Арсенал Бавария
Комментарии (27)
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VVM1964
1488922915
ЭТО БАВАРИЯ ТАК СИЛЬНА ИЛИ АРСЕНАЛ ТАК СЛАБ ? 10- 2 ЭТО КАК ТО ДАЖЕ НЕ ПРИЛИЧНО .
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alexarh
1488923939
А вот вам и обещанное чудо)))
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Himik007
1488924300
Болею за Арс уже 8 лет и хуже чем в этом году команда ещё не играла, позор просто отвратительно ни какого уважения к болельщикам!! Опять настроение испортили !Венгер спасибо за все но УХОДИ УЖЕ!!!!
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Smekaev
1488924555
После пенальти и удаления игрокам арсенала просто стало ясно, что им хрен дадут куда выбраться - даже у нас редко когда судьи делают ТАКИЕ ошибки. Просто убил команду. Я потом даже смотреть не стал - все понятно стало.
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KB_Krasnogorsk
1488924701
Немецкое +18
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sergun-kuk
1488925628
Немецкая машина смела Арсенал!!! Супер!!!
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Black77718
1488926397
Хорошо что матч не стал смотреть,вообще с 2005 года за канониров но это уже невозможно,сколько можно год из года этим футбольным онанизмом заниматься,нет у команды импульса развития,какой Венгер вечно хмурый вжатый и недовольный,такая и команда.Встряска нужна,хоть даже и опустимся ещё ниже но лучше эмоции,чистка,развитие,чем вот это.21 год потренировал,сделал команду,все признательны,но если больше не тянешь,не надо продлевать агонию,и ждать пока все погонят,а это уже отчасти происходит.
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XaXatyn
1488926536
Я представляю что с делал бы с Арсеналом , Ростов!
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Аид666
1488944864
Сурово, 10 - 2 по сумме двух матчей...
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MUFC_2000
1488958975
Это Арсенал сам себя разгромил ... Был бы Реал или Барса, аналогичный погром был бы...
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