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    «Амкар» готов провести гостевой матч с «Томью» на своем стадионе

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что в клубе не слышали о возможном переносе матча 20-го тура чемпионата России с «Томью» в Пермь. При этом он подчеркнул, что пермская команда готова провести эту встречу на стадионе «Звезда».

    «Амкар» не уведомляли о том, что игра с «Томью» состоится в Перми. Если придется проводить матч на нашем стадионе, то мы готовы. Никаких проблем не возникнет», – заявил Резвухин.

    Напомним, что матч «Томь» – «Амкар» пройдет 18 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 11:51
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