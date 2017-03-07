«Амкар» готов провести гостевой матч с «Томью» на своем стадионе

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что в клубе не слышали о возможном переносе матча 20-го тура чемпионата России с «Томью» в Пермь. При этом он подчеркнул, что пермская команда готова провести эту встречу на стадионе «Звезда».

«Амкар» не уведомляли о том, что игра с «Томью» состоится в Перми. Если придется проводить матч на нашем стадионе, то мы готовы. Никаких проблем не возникнет», – заявил Резвухин.

Напомним, что матч «Томь» – «Амкар» пройдет 18 марта.