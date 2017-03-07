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    Бубнов заявил, что в РФПЛ появился новый Бекхэм

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от встречи 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» (0:6). Бубнов отметил в этом матче игру полузащитника Тимофея Калачева, сравнив белоруса с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом.

    «В РФПЛ ростовский Бекхэм появился, которого я так давно называю. Как рукой мячи на голову Бухарову кладет. Я говорю про Калачева. А «Томь» если будет играть как с «Ростовом», то, думаю, очков в оставшихся матчах вообще не наберет», – заявил Бубнов.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Калачев провел 15 матчей, в которых сделал шесть результативных передач.

    Источник: Спорт FM

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    07.03.2017 10:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 марта 2017, 01:35

      Ну, скорее старый Бекхэм ... Хотя, огромный респект Калачёв заслуживает, от меня уж точно.

      -1
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 7 марта 2017, 19:38

      Бубнову-бубен, Калачу-калач, респект и уважуха

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2017, 18:16

      И два Бубновых. Нету и Ещенко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 7 марта 2017, 16:51

      Калачев в Ростове - как Карадениз в Рубине. вроде и не молод, но играет лучше многих молодых.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 марта 2017, 15:14

      Да кстати Томь неплохо играла только до второго пропущенного гола, потом уже сникли, а Ростов на удивление (игра же с МЮ на носу) темп не сбрасывала до конца матча и прям в кайф играли и играли.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 марта 2017, 15:00

      Жалб что появился он в 35 лет.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 марта 2017, 14:35

      Буба , а до этого ты не видел ???Он ведь уже как лет пять такие пасы раздает.... Ведь Тимофей и Дзюбу сделал бомбардиром, когда его поперли из Спартака- 90% голов с его передач...И если бы не его чудо-пасы, то Артемка где-нибудь в Томи или Хабаровске обитал бы ...

      5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 марта 2017, 11:33

      Калачев хоть и хорош, но до Бекхэма ему как до Китая пешком. увы

      2
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      Рейтинг: +120

      agil > Cant Stop 7 марта 2017, 11:35

      согласен!!! но если бы он лет так на 10 моложе себя нынешнего был то можно было сравнить!!!!

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 7 марта 2017, 11:19

      Калачев и вся команда молодчины! Вперед за победой над Манчестером в 2-х стыковых матчах!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2017, 11:06

      Он лучше Бекхэма, потому, что Бекхэм распиаринный

      -1
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