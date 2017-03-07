Бубнов заявил, что в РФПЛ появился новый Бекхэм

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от встречи 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» (0:6). Бубнов отметил в этом матче игру полузащитника Тимофея Калачева, сравнив белоруса с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом.

«В РФПЛ ростовский Бекхэм появился, которого я так давно называю. Как рукой мячи на голову Бухарову кладет. Я говорю про Калачева. А «Томь» если будет играть как с «Ростовом», то, думаю, очков в оставшихся матчах вообще не наберет», – заявил Бубнов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Калачев провел 15 матчей, в которых сделал шесть результативных передач.