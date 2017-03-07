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Бубнов заявил, что в РФПЛ появился новый Бекхэм

7 марта 2017, 10:15
13

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от встречи 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» (0:6). Бубнов отметил в этом матче игру полузащитника Тимофея Калачева, сравнив белоруса с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом.

«В РФПЛ ростовский Бекхэм появился, которого я так давно называю. Как рукой мячи на голову Бухарову кладет. Я говорю про Калачева. А «Томь» если будет играть как с «Ростовом», то, думаю, очков в оставшихся матчах вообще не наберет», – заявил Бубнов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Калачев провел 15 матчей, в которых сделал шесть результативных передач.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Томь Бекхэм Дэвид Калачев Тимофей Бубнов Александр
Комментарии (13)
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vgarakh
1488874015
Он лучше Бекхэма, потому, что Бекхэм распиаринный
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meiram
1488874785
Калачев и вся команда молодчины! Вперед за победой над Манчестером в 2-х стыковых матчах!
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Cant Stop
1488875605
Калачев хоть и хорош, но до Бекхэма ему как до Китая пешком. увы
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zico2205
1488886500
Буба , а до этого ты не видел ???Он ведь уже как лет пять такие пасы раздает.... Ведь Тимофей и Дзюбу сделал бомбардиром, когда его поперли из Спартака- 90% голов с его передач...И если бы не его чудо-пасы, то Артемка где-нибудь в Томи или Хабаровске обитал бы ...
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Kulimen
1488888053
Жалб что появился он в 35 лет.
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FanatSerj
1488888867
Да кстати Томь неплохо играла только до второго пропущенного гола, потом уже сникли, а Ростов на удивление (игра же с МЮ на носу) темп не сбрасывала до конца матча и прям в кайф играли и играли.
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sold93
1488894694
Калачев в Ростове - как Карадениз в Рубине. вроде и не молод, но играет лучше многих молодых.
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Zeff
1488899776
И два Бубновых. Нету и Ещенко.
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_Аналитик_
1488904685
Бубнову-бубен, Калачу-калач, респект и уважуха
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Супермачо
1488926139
Ну, скорее старый Бекхэм ... Хотя, огромный респект Калачёв заслуживает, от меня уж точно.
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