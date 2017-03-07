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  • Чугайнов: «Такой «Спартак» с таким футболом станет чемпионом»

Чугайнов: «Такой «Спартак» с таким футболом станет чемпионом»

7 марта 2017, 09:50
10

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов после ничьей в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» выразил мнение, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами страны. По мнению Чугайнова, «Зениту» и ЦСКА будет крайне тяжело догнать команду Массимо Карреры в турнирной таблице.

«Спартак» смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.

Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким «Спартаком» тем же «Зениту» и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело. Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.

И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар», то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом», – сказал Чугайнов.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Чугайнов Игорь
Комментарии (10)
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oyabun
1488872011
Да, в последние минут 15 игры хорошо было заметно что игроки Спартака "подсели" физически. Видимо в плане физики форма пока не оптимальная. Ну это нормально для первого то матча. Верим в ребят и в дальнейшие победы!
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Диктор
1488873442
Истину глаголет сын мой.
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спартак спартаков1
1488874702
а то
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раптор62
1488874729
тут даже сравнивать в краснодаре была битва видно было что победить хотели и те и другие,а в москве скукатиша коники что при кресле-качалке что при бульбаше вообще не изменились такой же примитивный футбол.
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vladimir-7
1488876987
Посмотрим, что будет дальше.
Ответить
serppion
1488883510
Личная просьба к Чугайнову. Повтори, пожалуйста, еще раз: "Такая команда с таким футболом станет чемпионом». Приятно послушать специалиста!
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aam
1488887183
Во то, во что играли кони и голубые футболом назвать нельзя.
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