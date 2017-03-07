Чугайнов: «Такой «Спартак» с таким футболом станет чемпионом»

Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов после ничьей в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» выразил мнение, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами страны. По мнению Чугайнова, «Зениту» и ЦСКА будет крайне тяжело догнать команду Массимо Карреры в турнирной таблице.

«Спартак» смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.

Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким «Спартаком» тем же «Зениту» и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело. Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.

И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар», то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом», – сказал Чугайнов.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.