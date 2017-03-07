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    Чугайнов: «Такой «Спартак» с таким футболом станет чемпионом»

    Бывший футболист сборной России Игорь Чугайнов после ничьей в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» выразил мнение, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами страны. По мнению Чугайнова, «Зениту» и ЦСКА будет крайне тяжело догнать команду Массимо Карреры в турнирной таблице.

    «Спартак» смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.

    Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким «Спартаком» тем же «Зениту» и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело. Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.

    И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар», то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом», – сказал Чугайнов.

    Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +411

      aam 7 марта 2017, 14:46

      Во то, во что играли кони и голубые футболом назвать нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 марта 2017, 13:45

      Личная просьба к Чугайнову. Повтори, пожалуйста, еще раз: "Такая команда с таким футболом станет чемпионом». Приятно послушать специалиста!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2017, 11:56

      Посмотрим, что будет дальше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      раптор62 7 марта 2017, 11:18

      тут даже сравнивать в краснодаре была битва видно было что победить
      хотели и те и другие,а в москве скукатиша коники что при кресле-качалке
      что при бульбаше вообще не изменились такой же примитивный футбол.

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 7 марта 2017, 11:18

      а то

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2017, 10:57

      Истину глаголет сын мой.

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 7 марта 2017, 10:33

      Да, в последние минут 15 игры хорошо было заметно что игроки Спартака "подсели" физически. Видимо в плане физики форма пока не оптимальная. Ну это нормально для первого то матча. Верим в ребят и в дальнейшие победы!

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