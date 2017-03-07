Анчелотти: «Слишком сильно на матче с «Арсеналом» заморачиваться не стоит»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Специалист отметил, что мастерство его команды должно помочь победить в этом поединке.

«У нас есть преимущество. Игроки полностью сосредоточены на матче. Они знают, что начало игры будет очень непростым, но слишком сильно заморачиваться на этом не стоит. Нужно думать о том, как играть на поле.

Мы сейчас в отличном физическом состоянии. Все полны энергии, могу только похвалить ребят за профессиональное отношение к делу. Мы хотим выдать хороший матч. Фирменный стиль и мастерство должны помочь нам победить», – сказал Анчелотти.

Напомним, что матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:1.