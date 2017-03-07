Венгер: «На кону честь «Арсенала». Мы должны атаковать и забивать «Баварии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» подчеркнул, что его команда должна идти в атаку с первых минут. По словам французского специалиста, его подопечные будут играть на максимуме всю встречу, так как на кону честь клуба.

«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», – сказал Венгер.

Напомним, что матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:1.