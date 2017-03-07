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    Венгер: «На кону честь «Арсенала». Мы должны атаковать и забивать «Баварии»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» подчеркнул, что его команда должна идти в атаку с первых минут. По словам французского специалиста, его подопечные будут играть на максимуме всю встречу, так как на кону честь клуба.

    «Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против «Баварии» четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», – сказал Венгер.

    Напомним, что матч «Арсенал» – «Бавария» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:1.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2017 07:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 14:35

      Прям как во время войны!!! За Родину, За Царя!!! Венгер в ораторы заделался или полководцы???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 7 марта 2017, 11:28

      Бавария явно не будет игру сушить. Ставлю на 1:3 в пользу Баварии.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 марта 2017, 09:46

      Арсенал забьёт столько, сколько сможет, а Бавария забьёт столько, сколько захочет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 марта 2017, 09:21

      Вашу честь спустят в унитаз сегодня... Зачем громкие слова говорить, когда шансы мизерные..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 марта 2017, 08:44

      Да так и будет. Пара голов уже залетит в первые 15 мин. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 7 марта 2017, 07:49

      Ждём фееричного футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх > ZenitGunner 8 марта 2017, 20:39

      Да уж, пора ему на пенсию...

      -1
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