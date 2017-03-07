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    Широков: «Надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол команды»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков признался, что ему не нравится стиль команды под руководством главного тренера Игоря Шалимова. По мнению Широкова, в стане «быков» должны задуматься о переменах.

    «Стиль игры «Краснодара» при Шалимове изменился, причем с самого начала его работы. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.

    У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны», — сказал Широков.

    После 18-ти туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 07:22
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      тайлер77 7 марта 2017, 21:27

      Шалимову просто нужно ещё немного времени, вдруг получиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 7 марта 2017, 13:24

      Всё правильно сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 марта 2017, 11:35

      Конечно хочется чтобы и игра была и результат, но для этого нужен тренер, к сожалению Шалимов не подходит...

      0
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      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > bolela_16 7 марта 2017, 11:52

      Как болельщик Краснодара может нести такую чушь

      0
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      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > карасевщина 7 марта 2017, 15:24

      Ну и что они плохо играют? В лиге Европы из сложной группы вышли, фенербахче прошли. В чемпионате достойное место занимают. Клубу всего 9 лет ребята

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 марта 2017, 10:48

      ...тренер нужен,однозначно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 марта 2017, 10:37

      Команда показывает тот футбол на который она способна и который ей позволяет соперник! А красивый футбол получается только с ростом мастерства игроков, чего желаю футболистам краснодарской команды!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 марта 2017, 10:23

      сельту порвут и все пучком

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 7 марта 2017, 09:45

      Команда утратила свой стиль.

      1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > sochi-2013 7 марта 2017, 11:53

      Бред, ты футбол смотришь или просто пишешь

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Liverpool#krasnodar 7 марта 2017, 12:31

      Сам ты бред. Наверняка первый сезон смотришь!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 марта 2017, 09:24

      Конечно. Тренер нужен. И АПЛ показывать футболистам, чтоб учились.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 марта 2017, 09:14

      Широков застрял во времени "ажурных кружев". Краснодар в порядке!

      6
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > la verdad 7 марта 2017, 11:54

      Красавчик, чётко сказал

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2017, 09:02

      Идти на 4м месте после Спартака, Зенита и ЦСКА, играть в 1/8 Лиги Европы... Я бы за такое давно Шалимова выгнал. Ужасный результат

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > bset 7 марта 2017, 09:21

      Да, но игры нет.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Тамхар 7 марта 2017, 09:37

      Нет, ну если так послушать, то главное, чтобы играли красиво. А результат не важен. Тогда болельщики загудят, мол, что за фигня. Разве нужна кому игра без результата?

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      Рейтинг: +1282

      Джой > bset 7 марта 2017, 10:14

      С точки зрения финансов всем пофиг на игру,главное результат.
      А со стороны болельщиков команд,я думаю что качество и красота игры важнее любого результата.
      Взять в пример Зенит 7-8 лет назад и сейчас....Эх...
      Какая игра была красивая
      Стиль игры вот за что в России полюбили Краснодар,а не за результаты.

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