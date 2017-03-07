Широков: «Надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол команды»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков признался, что ему не нравится стиль команды под руководством главного тренера Игоря Шалимова. По мнению Широкова, в стане «быков» должны задуматься о переменах.

«Стиль игры «Краснодара» при Шалимове изменился, причем с самого начала его работы. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.

У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны», — сказал Широков.

После 18-ти туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 очков.