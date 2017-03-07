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  • Широков: «Надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол команды»

Широков: «Надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол команды»

7 марта 2017, 07:22
27

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков признался, что ему не нравится стиль команды под руководством главного тренера Игоря Шалимова. По мнению Широкова, в стане «быков» должны задуматься о переменах.

«Стиль игры «Краснодара» при Шалимове изменился, причем с самого начала его работы. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.

У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны», — сказал Широков.

После 18-ти туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман Шалимов Игорь
Комментарии (27)
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Lester84
1488862325
Правильно он все говорит. Пока что в этом сезоне игра Краснодара похожа на УГ
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Munez89
1488862551
А мне нравится, как играет Краснодар, причём при любом тренере)) Удачи им в Европе
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Garrincha58
1488864367
я еще сразу после игры со Спартаком говорил Краснодар играет как Зенит так же примитивно одни забросы на Деревяшку а у них на Смолова но сейчас он травмирован и интересно на кого теперь будет супер тренер Шалимов забрасывать мячи
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bset
1488866574
Идти на 4м месте после Спартака, Зенита и ЦСКА, играть в 1/8 Лиги Европы... Я бы за такое давно Шалимова выгнал. Ужасный результат
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la verdad
1488867269
Широков застрял во времени "ажурных кружев". Краснодар в порядке!
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sochi-2013
1488869122
Команда утратила свой стиль.
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Igor Belousov
1488871407
сельту порвут и все пучком
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nemolod
1488872259
Команда показывает тот футбол на который она способна и который ей позволяет соперник! А красивый футбол получается только с ростом мастерства игроков, чего желаю футболистам краснодарской команды!
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bolela_16
1488875741
Конечно хочется чтобы и игра была и результат, но для этого нужен тренер, к сожалению Шалимов не подходит...
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zadira56
1488882273
Всё правильно сказал.
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