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Луис Адриано: «Рад первому забитому мячу за «Спартак»

6 марта 2017, 14:25
7

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выразил радость по поводу своего гола в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Для бразильца этот мяч стал первым в официальных встречах за красно-белых и дебютным в чемпионате России.

29-летний футболист перебрался в команду Массимо Карреры в январе.

«Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол», – написал Адриано на своей странице в Instagram под видео с забитым мячом.

После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (7)
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lek!
1488800247
Всю игру ни чего не показал , но 1 момент и гол , профессионал ...
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subbotaspartak
1488801418
За Адриано, говорят, Рад весь город Ленинград.
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agrmark
1488803103
Молодец! Мы за тебя болеем!!!
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hevbn 28
1488804788
С почином так держать!!!
Ответить
айор балдёжник
1488819847
красава
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