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    Луис Адриано: «Рад первому забитому мячу за «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано выразил радость по поводу своего гола в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Для бразильца этот мяч стал первым в официальных встречах за красно-белых и дебютным в чемпионате России.

    29-летний футболист перебрался в команду Массимо Карреры в январе.

    «Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол», – написал Адриано на своей странице в Instagram под видео с забитым мячом.

    После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.03.2017 14:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 марта 2017, 20:04

      красава

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 марта 2017, 15:53

      С почином так держать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 6 марта 2017, 15:25

      Молодец! Мы за тебя болеем!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 марта 2017, 14:56

      За Адриано, говорят,
      Рад весь город Ленинград.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 14:37

      Всю игру ни чего не показал , но 1 момент и гол , профессионал ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > lek! 6 марта 2017, 14:55

      Он нападающий, свое дело он сделал.

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Владимирыч 6 марта 2017, 15:09

      сколько дали - столько и забил , желаю более результативных игр

      0
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