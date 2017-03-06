Луис Адриано: «Рад первому забитому мячу за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выразил радость по поводу своего гола в поединке 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Для бразильца этот мяч стал первым в официальных встречах за красно-белых и дебютным в чемпионате России.

29-летний футболист перебрался в команду Массимо Карреры в январе.

«Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол», – написал Адриано на своей странице в Instagram под видео с забитым мячом.

После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.