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    Михалев: «Луч-Энергия» выплатила игрокам долг только за октябрь, решение о бойкоте матча с «Енисеем» все еще в силе»

    Нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев подчеркнул, что команда продолжит выполнять ультиматум о приостановлении рабочей деятельности и бойкоте матча 25-го тура ФНЛ с «Енисеем» вплоть до полного погашения долгов по зарплате. По словам форварда, руководство дальневосточного клуба рассчиталось с игроками только лишь за октябрь прошлого года.

    В четверг, 2 марта, на счет дальневостокцев поступил первый транш из регионального бюджета.

    «Нам закрыли на данный момент полностью заработную плату за октябрь, и на этом пока все. Вся команда уехала из Турции, причем каждый покупал билеты за свой счет, и сейчас игроки сидят по домам. Обещали сегодня еще заплатить, пока ждем.

    Решение бойкотировать матч с «Енисеем» по-прежнему остается в силе, пока долги полностью не будут закрыты. После прилета из Турции мы не тренируемся, ждем выплат. Какой был настрой у команды, такой и остается», – сказал Михалев.

    Встреча с «Енисеем» состоится 8 марта. После 24-х туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2017 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 6 марта 2017, 16:24

      А за что вообще в фнл платить им з/п??? В полях и на заводах работать некому...

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