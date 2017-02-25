Игроки «Луч-Энергии» хотят бойкотировать встречу с «Енисеем» в случае невыплаты долгов по зарплате

Нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев заявил, что футболисты дальневосточной команды собираются бойкотировать поединок 25-го тура ФНЛ с «Енисеем» в том случае, если руководство не рассчитается с ними по долгам по зарплате и премиальным, которые тянутся еще с 2015 года.

«С 27 февраля все без исключения футболисты команды приняли решение бойкотировать тренировки до тех пор, пока руководство клуба полностью не погасит долги перед игроками, а именно премиальную часть за 2015 и 2016 год и заработные платы за 2016 год и январь 2017 года. Если до 8 марта денег не будет, то планируем бойкотировать и матч с «Енисеем» в ФНЛ или будем задерживать на максимальное количество времени. Руководство клуба не выходит с нами на связь, ничего не обещает уже.

Даже если долги закроют частично, мы все равно продолжим бойкот до того момента, пока полностью не погасят все. Поэтому матч с «Енисеем» под угрозой срыва», – сказал Михалев.

После 24-х туров «Луч-Энергия» располагается на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка. Игра с «Енисеем» запланирована по календарю на 8 марта.