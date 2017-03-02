Поступил первый транш бюджетных денег на счета «Луч-Энергии»

На счета «Луч-Энергии» поступила первая часть субсидии из регионального бюджета на погашение долгов клуба. Сообщается, что футболисты в плановом режиме готовятся к возобновлению сезона.

«Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – рассказал директор департамента физкультуры и спорта региона Жан Кузнецов официальному сайту администрации Приморского края.

В 2017 году будет полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба. Как и в прошлом году, оно составит 150 миллионов рублей.