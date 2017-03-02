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    Поступил первый транш бюджетных денег на счета «Луч-Энергии»

    На счета «Луч-Энергии» поступила первая часть субсидии из регионального бюджета на погашение долгов клуба. Сообщается, что футболисты в плановом режиме готовятся к возобновлению сезона.

    «Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – рассказал директор департамента физкультуры и спорта региона Жан Кузнецов официальному сайту администрации Приморского края.

    В 2017 году будет полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба. Как и в прошлом году, оно составит 150 миллионов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 марта 2017, 10:32

      лучше бы бюджетника подняли зарплату чем этим дармоедам платить

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 09:55

      Врачи, учителя, автомобилисты и библиотекари в восторге- главное. что бы футболисты играли.

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus > kykyi 2 марта 2017, 10:08

      Ты прав)))Эх ребятам то надо хорошо зарабатывать!!!а играть как нибудь будут)))Бюджетные блять деньги!!!

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