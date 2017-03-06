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    Нойер может пропустить ответный матч с «Арсеналом»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится в Лондоне во вторник, 7 марта, сообщает 101 Great Goals. У голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей, что ставит под вопрос его участие в ближайшем матче.

    В воскресенье «Бавария» провела тренировку, но 30-летний футболист работал на ней по индивидуальной программе на песке. Заменить его в матче Лиги чемпионов может Свен Ульрайх.

    Напомним, что первая встреча «Баварии» и «Арсенала» завершилась со счетом 5:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 7 марта 2017, 08:41

      Там хоть Хумельса на ворота ставь ничего не изменится

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 6 марта 2017, 15:02

      У Венгера появилась надежда))) осталось пройти 10 защитников и ударить по воротам)))) пять раз...

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      Рейтинг: +1608

      кто там 6 марта 2017, 14:41

      с таким счетом и таким арсеналом можно пол основы на лавке оставить.!)

      все равно арсенал дальше уже не пройдет, а баварка до финала не дойдет =)

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 12:45

      Да, вот ещё: Бавария выехала в аэропорт, и на фото в автобусе Нойер рядом с Рафиньей. Лицо у Ману очень довольное, так что, думаю - всё будет норм))

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 11:50

      Ну не знаю, откуда эта инфа, на сайте Баварии я такого не нашёл. Но даже если и так то и Свен Ульрайх нормально отстоит, да и оборона не подведёт.

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      Рейтинг: +191

      bafor 6 марта 2017, 11:21

      Вся команда может пропустить этот мачт. Арсеналу уже ничто не поможет.

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