Нойер может пропустить ответный матч с «Арсеналом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится в Лондоне во вторник, 7 марта, сообщает 101 Great Goals. У голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей, что ставит под вопрос его участие в ближайшем матче.

В воскресенье «Бавария» провела тренировку, но 30-летний футболист работал на ней по индивидуальной программе на песке. Заменить его в матче Лиги чемпионов может Свен Ульрайх.

Напомним, что первая встреча «Баварии» и «Арсенала» завершилась со счетом 5:1.