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Нойер может пропустить ответный матч с «Арсеналом»

6 марта 2017, 10:54
6

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится в Лондоне во вторник, 7 марта, сообщает 101 Great Goals. У голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей, что ставит под вопрос его участие в ближайшем матче.

В воскресенье «Бавария» провела тренировку, но 30-летний футболист работал на ней по индивидуальной программе на песке. Заменить его в матче Лиги чемпионов может Свен Ульрайх.

Напомним, что первая встреча «Баварии» и «Арсенала» завершилась со счетом 5:1.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Нойер Мануэль Ульрайх Свен
Комментарии (6)
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bafor
1488788485
Вся команда может пропустить этот мачт. Арсеналу уже ничто не поможет.
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zatonn
1488790209
Ну не знаю, откуда эта инфа, на сайте Баварии я такого не нашёл. Но даже если и так то и Свен Ульрайх нормально отстоит, да и оборона не подведёт.
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zatonn
1488793558
Да, вот ещё: Бавария выехала в аэропорт, и на фото в автобусе Нойер рядом с Рафиньей. Лицо у Ману очень довольное, так что, думаю - всё будет норм))
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кто там
1488800503
с таким счетом и таким арсеналом можно пол основы на лавке оставить.!) все равно арсенал дальше уже не пройдет, а баварка до финала не дойдет =)
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ruverzema29rus
1488801747
У Венгера появилась надежда))) осталось пройти 10 защитников и ударить по воротам)))) пять раз...
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Lexa_Lexa
1488865262
Там хоть Хумельса на ворота ставь ничего не изменится
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